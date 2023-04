¿Alguna vez has pensado en ser parte de un voluntariado? Esta es una de las formas más valiosas de dedicar tiempo y experiencia para impactar en la vida de los demás. En seguida, te mostramos cinco opciones de voluntariados, que van desde la ayuda educativa hasta la conservación ecológica del país.

Ser voluntario es una práctica que no solo transforma la vida personal, como también de todas las personas y el mundo en el que vives. El trabajo voluntario puede ser muy gratificante e incluso mejorar tu currículum profesional (siempre y cuando ese no sea tu único objetivo). Además, cuidar y dar atención a alguien genera mucho valor para quien da y para quien recibe. Estas son algunas de las innumerables razones por las que deberías ser voluntario y lo mejor es que no tienes que ir muy lejos para hacerlo. ¡Perú cuenta con varias opciones de voluntariado que necesitan nuestra ayuda!

Si quieres viajar y vivir esta experiencia, aquí te contamos algunas opciones.

Centro Educativo de niños huérfanos

Este proyecto fue creado por la ONG Voluntariado, una organización no gubernamental de España que cuenta con Programas de Voluntariado Internacional en diferentes zonas de Latinoamérica, África y Asia. El programa Centro Educativo de niños huérfanos se enfoca en ayudar a los niños desamparados que viven en este centro de acogida, bien como ofrecerles un espacio seguro y digno para vivir. Según la página oficial, actualmente conviven un total de 45 niños de edades comprendidas entre los 3 y 16 años, en la región de Cuzco. Gran parte de ellos provienen de familias desestructuradas, son niños huérfanos y/o víctimas de maltratos que han sido derivados al centro por orden judicial. En cuanto a las actividades que deberás hacer como voluntariado, incluyen ayudar a los niños en las diferentes materias de la escuela, realizar actividades o dinámicas relacionadas con manualidades, el arte, la artesanía, el baile y colaborar con las tareas de cocina y limpieza en las casitas donde viven los niños.

Voluntariado para niños discapacitados

Volunteering Solutions es una ONG que se estableció en 2006 con el objetivo de cambiar la cara de los viajes de voluntarios. Actualmente opera en más de 26 países, brindando más de 150 opciones de voluntariado que van desde cuidado infantil, enseñanza, atención médica y de salud, desarrollo comunitario, conservación marina entre otros. En el Perú, esta cuenta con un proyecto en Cusco, para el cuidado de los niños discapacitados de 3 a 20 años. Algunas de las responsabilidades requeridas son: enseñar a los niños, jugar con ellos, organizar clases de arte y manualidades, ayudar al personal a cuidar la seguridad de los estudiantes cuando se les lleve a actividades al aire libre, organizar actividades de recaudación de fondos, marketing y trabajo promocional, así como ayudar a desarrollar y reestructurar su página web.

Orfanato de Madres e Hijos

El proyecto Orfanato de Madres e Hijos en Cusco, también fue organizado por la ONG Voluntariado. Este proyecto es un centro de acogida para madres adolescentes, muchas de ellas víctimas de abusos y violaciones. Además, muchas veces como consecuencia, estas mujeres han tenido embarazos no deseados sin disponer de recursos suficientes para poder afrontar la maternidad. Por lo tanto, este centro ofrece alimentación, alojamiento, servicios sanitarios y educativos. Además, también cuentan con un apoyo psicológico para ayudarlas a enfrentar sus traumas. En cuanto a las actividades de los voluntarios se requiere: estar al cuidado de los niños en cuanto a la alimentación, educación e higiene, realizar pequeños paseos con los niños y/o madres fuera del centro y ayudar a reforzar los estudios escolares, tanto de los niños como de las madres.

Voluntariado de Conservación Ecológica

Este proyecto, creado por la empresa Blua, es ideal para quien busca desconectarse de la vida urbana, aprender y contribuir a una causa tan importante para el planeta. Este se enfoca principalmente en la conservación y restauración de la selva Amazónica en Perú. Asimismo, este Centro de voluntariado se encuentra en la Reserva Mundial de la Biosfera, la mayor reserva de selva tropical del mundo. En cuanto a las actividades requeridas para el voluntariado, se destacan: tareas de reforestación y monitoreo de bosque, monitoreo de flora y fauna local, educación ambiental en el área, ayuda en el proyecto de fotografía de fauna silvestre y más.

Voluntariado Conservación de monos