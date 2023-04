Si hablamos de un artista polifacético en el Perú, Nicolás Galindo cumple con todas las características. Se destacó en diversas telenovelas, películas, obras de teatro y como un carismático conductor en los programas ‘Polizontes’ y ‘Yo soy kids’. Este martes 11 de abril, regresa a las pantallas de América TV como ‘Eus De Souza’, el antagonista más temido de la exitosa telenovela ‘Luz de Luna’.

El actor peruano se encuentra trabajando en las grabaciones de ‘Luz de Luna’ y ensayando en la obra de teatro “Maquinal” del Centro Cultural PUCP, la cual se estrenará los primeros días de mayo. Además, de su faceta artística cuando Nicolás no está trabajando, se encuentra viajando por el Perú junto a su familia. Menciona a El Comercio que ha viajado por la costa, sierra y selva del Perú en compañía de su pequeño hijo y su esposa . Los últimos tres viajes que hizo fueron a Tarapoto, en noviembre del año pasado; la playa Canoas, ubicada al norte del Perú, en diciembre del año pasado, y hace algunas semanas a Paracas.

—He notado en tus redes sociales que te gusta viajar con tu familia, ¿qué destinos son tus preferidos cuando viajan juntos? ¿por qué?

Efectivamente, tratamos de viajar lo más que podemos. Es lo que nos encanta hacer, cada vez que vamos a tener algunos días libres, tratamos de organizarnos para darnos una escapada a donde sea y el destino depende de los días libres que tengamos o el presupuesto con el que contemos. El destino varía, por lo general, si venimos de largos meses de trabajo tratamos de encontrar un destino donde podamos descansar, desconectar y casi siempre tratamos de ir a la playa, porque nos encanta. A nuestro hijo le encanta el mar y a nosotros también. La playa es un destino recurrente en nuestras vidas y en los viajes.

"A nuestro hijo le encanta el mar y a nosotros también", menciona Nicolás Galindo sobre los destinos favoritos de su familia. (Foto: IG/Nicolás Galindo)

— Viajar en pareja es definitivamente distinto a viajar con hijos. ¿Qué tienes en cuenta al elegir un lugar para visitar con tu pequeño?

Que haya cosas interesantes y divertidas que hacer para él, como te digo, le encanta el mar y la playa es un destino que siempre está en nuestras cabezas. También, le encanta cuando viajamos a la sierra peruana. Le encantan las nubes, las montañas, el cielo y la naturaleza. Por ejemplo, hemos ido bastantes veces a Cusco. El año pasado fuimos a la selva que era algo que le intrigaba mucho los ríos y cataratas, entonces el destino depende del contexto. Las características que busco del lugar para ir con mi hijo es que a él le pueden interesar, que sean cosas divertidas para que él conozca. Tratamos de evitar lugares donde él se pueda aburrir o se canse mucho, porque viajar con niños es otra dinámica , no es como cuando se viaja solo con pareja o con amigos, hay que adecuar los horarios y la dinámica del viaje... acomodarlo a nuestro hijo. Eso nos encanta.

—¿Cuál es el viaje que más recuerdas hasta ahora y por qué?

Los viajes que más recuerdo y atesoro en mi corazón son los que hice con mi hijito, que recién es chico, pero hemos viajado varias veces. Recuerdo viajes al norte del Perú y cuando viajamos a Miami y a Boston. Sin mi hijo, recuerdo con un cariño muy especial, el viaje que tuve con mi esposa a Europa por nuestra Luna de miel. También, un viaje que hicimos a Europa con ella para el matrimonio de nuestros mejores amigos. Estos viajes son los que más recuerdo con cariño.

El actor peruano menciona que ha tenido varios viajes en auto al norte del Perú. (Foto: IG/Nicolás Galindo)

—Hagamos un ping pong de preguntas viajeras...¿destinos dentro del país o fuera y por qué?

Me encanta conocer el Perú, tenemos un país maravilloso y mega diverso. Siempre hay más destinos por conocer y mi primera opción al momento de planear un viaje es Cusco , ya que está más al alcance. Me parece necesario conocer los diversos lugares del país y enseñarle a mi hijo eso. También, me encanta conocer lugares fuera, conocer otros países y otras culturas. En algunos momentos y vacaciones, se podrá viajar dentro del Perú y en otras ocasiones cuando se pueda y nuestra economía lo permita se opta por viajar fuera.

—¿Norte del Perú o Sur?

Las dos cosas. Me gusta viajar, mi esposa es fotógrafa, entonces, ya sea destinos con naturaleza, sitios arqueológicos, con una arquitectura importante o con mucha historia, lo disfrutamos mucho. Hemos ido a Cusco varias veces con mi hijo. La playa diría que es nuestro destino más recurrente, porque nos gusta descansar, relajarnos, estar tranquilos o un lugar donde no haya muchas cosas que hacer, sino estar ahí y sacarle mucho jugo al destino.

— Los destinos que pondrías en tu Top 5...

Los destinos que pondría en mi top 5 son nacionales e internacionales. Cusco, definitivamente, está en mi lista: el Valle Sagrado y la ciudad. Todo Cusco en realidad. También están las playas de Máncora. Destinos internacionales: Mallorca y la Costa Brava, en España, y Nueva York.

El actor peruano menciona que se considera una persona aventurera. (Foto: IG/Nicolás Galindo)

—¿Qué destinos están en tu lista de sueños?

Me encantaría ir a Londres, Tailandia, Australia, Croacia y hay muchos lugares más que quisiera ir. Me encanta viajar y esos son los destinos que tengo pendientes.

—¿Qué destino les recomendarías a tus seguidores?