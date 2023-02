Santiago Suárez no solo se encuentra en camerinos preparándose para salir a su siguiente escena o ensayando para mostrar sus mejores pasos en una pista de baile, también está a orillas del mar calentando para coger las mejores olas. Este verano las playas de la Costa Verde se han convertido en su segundo hogar, ya que puede pasar varias horas inmerso en el mar, practicando surf. El actor peruano conversó con El Comercio y revela cuales son sus playas favoritas de Lima y cual es el plan perfecto para tener un fin de semana increíble en la ciudad.

El actor es toda una caja de sorpresas y de mucho talento. Recientemente, lo hemos visto en proyectos donde ha demostrado lo que más ama hacer: actuar y bailar. Se lució en la película de Netflix “Sí, mi amor”; en la famosa serie de América TV, De vuelta al barrio y en la última temporada de El gran show. Este verano, Suárez divide sus tiempos en clases de clown, clases de impro, en el gimnasio y en clases de surf. “A mí me gusta hacer de todo. De chibolo me he metido a talleres y cursos como para entrenar en todo. El arte está ligado a todo, puedes expresarlo con la música, con tu cuerpo y en la danza”.

Santiago Suárez no solo se encuentra en camerinos preparándose para salir a su siguiente escena o ensayando para mostrar sus mejores pasos en una pista de baile, sino también le gusta estar inmerso en medio de la naturaleza. (Foto: IG/ Santiago Suárez)

— Has retomado hace un mes tus clases de surf, ¿cuál suele ser tu rutina antes de entrar al mar?

Uno siempre tiene que preparar el cuerpo para entrar al mar, porque es muy fuerte y hay crecidas. El mar no siempre se mantiene en el mismo ritmo y uno tiene que estar en condiciones optimas para poder desempeñarse bien. Hago una serie de ejercicios previos para saber comportarme en el mar y en la tabla. Este deporte me parece el mejor, porque te activa todo el cuerpo.

"Amo viajar a cualquier lugar que tenga sol y playa, mejor todavía si voy descubriendo y disfrutando de las playas que tenemos acá", dice el actor peruano. (Foto: IG/ Santiago Suárez)

— En verano cuantas veces a la semana vas a la playa, ya sea para darte un chapuzón o para surfear.

Amo el mar, tanto así que hace un par de años viví frente a la playa Señoritas en Punta hermosa y fue uno de los momentos más felices de mi vida. Cada que tengo oportunidad bajo al mar y para darte una cifra exacta podré estar 3 o 4 veces por semana en la playa en verano . En invierno bajo un poco las revoluciones, pero igual me doy una escapada, sino es para clases es para disfrutar de la vista del paisaje.

— Si una persona desea surfear por primera vez, ¿qué playa le recomendarías?

Les recomendaría la playa Makaha que está en el distrito de Miraflores. Es una playa muy tranquila, muy amigable con los bañistas y las personas que van a tomar clases, ya sea para principiantes, los de nivel intermedio o avanzando. Es una playa que te da la libertad de poder confiar, sabes que no vas a pasar un mal rato, pero siempre uno tiene que estar atento. También, está en todas las condiciones para que uno aprenda y siga subiendo de nivel en este deporte.

— Aparte del surf, ¿qué otros deportes practicas?

Antes del surf practicaba bodyboard que es un deporte que también se hace en el mar, pero a diferencia de la otra es que se realiza en una playa donde las olas son más acampanadas. Las olas se corren echado con unas aletas en los pies y un corcho. También, me gusta correr, participé en la Media maratón de Lima, me pareció una experiencia bravaza. Hace un par de años participé en carreras y maratones en la ciudad. No lo he dejado por completo, pero igual sigo pendiente al deporte. De vez en cuando disfruto de la ciudad que se pone tan bonita y provoca hacer bastante deporte.

El actor peruano participó en la Media maratón de Lima. (Foto: IG/ Santiago Suárez)

— Eres de las personas que le gusta viajar a destinos donde puedes disfrutar más de las playas...

Soy de Chiclayo y toda la vida he disfrutado de las playas del norte. Está la playa Pimentel, Vichayito, Máncora, todas esas playas son hermosas. El clima y la comida hace que la estadía sea placentera para cualquier persona. He ido a las playas de Paracas como la Mina. Uno dice qué locura, tanta majestuosidad con el paisaje, tantas cosas que nosotros tenemos. Es un país tan rico y hermoso donde vivimos. Amo viajar a cualquier lugar que tenga sol y playa, mejor todavía si voy descubriendo y disfrutando de las playas que tenemos acá.

— ¿Qué destino del Perú es tu favorito?

Perú tiene muchísimos y en cada destino al que voy, sé que la voy a pasar genial y lo voy a disfrutar. Es un gozo distinto, porque estás en casa. Mis lugares favoritos podrían ser: primero el norte; el segundo Cusco, porque es un lugar majestuoso y donde tienes muchas cosas por hacer; el tercero, la selva, recuerdo que fui a Tarapoto, no he podido ir a Iquitos, pero me pican los pies. Allá voy a estar.

El actor peruano revela que otros de sus destinos favorito es Cusco. (Foto: IG/ Santiago Suárez)

— ¿En tus vacaciones optas por destinos dentro del país o fuera?

Si es necesario salir por un proyecto, entonces viajo al extranjero y se disfruta. Hay destinos que les recomiendo que se den su escapada en algún momento, ya sea con su familia, pareja o solos, pues es un destino perfecto para todo el mundo: las playas de Cancún. También, amo y disfruto viajar dentro del Perú.

— ¿Te consideras una persona que ama viajar?

Amor viajar, conocer personas, conocer las historias que se cuentan en cada ciudad, país, provincia y pueblo, cada uno tiene lo suyo. Amo viajar a todos los lugares. Con Rayza tuve la oportunidad de conocer Colombia. Se conoce la cultura, la gente, a qué se dedican, como es la política y como nos ven a nosotros. Siento que todo el mundo nos tiene mucho respeto, admiración, mucho cariño y curiosidad por todas las cosas que ven . Ellos se vuelven locos cuando ven Machu Picchu, La Huacachina o las líneas de Nazca. El viajar en parte es una responsabilidad, estas llevando contigo tus palabras, tus acciones y la bandera de tu país. Siento que viajar es un intercambio de cultura importante para el ser humano.

— ¿Qué actividades le recomendarías a tus seguidores para que tengan un excelente fin de semana en la ciudad?

Hay muchísimas actividades que se pueden hacer en Lima . Tenemos parapente en Miraflores y en las playas de la Costa Verde se puede tomar clases de surf, clase de bodyboard, etc. y para bañistas que no quieran ir a tomar clases, las playas de Chorrillos son bellas. También, se puede hacer un viaje por el Centro Histórico de Lima donde está el Museo Convento San Francisco y Catacumbas y conocer más de la historia del Perú. Recomendaría de cajón, la comida, vayas a donde vayas, cada distrito tiene su comida. Hay comida japonesa, fusión, marina, criolla y una gran variedad. Perú es la capital de la gastronomía a nivel mundial, por eso también nos respetan. Miraflores, Chorrillos, Barranco son distritos que tienen un programa de ciclovías muy interesante y se aprovecharía mucho de los paisajes de la ciudad.