¡Se acabó el amor! Después de seis meses de confirmado su polémico romance, Billie Eilish (21) y Jesse Rutherford (31) terminaron su relación. Los artistas fueron bastante cuestionados cuando confirmaron que estaban juntos ya que tienen una diferencia de edad de más de 10 años; sin embargo, esto nunca pareció ser un obstáculo, ya que se les veía muy felices y en más de una ocasión hablaron sobre el tema. Pero, a veces las cosas no suceden como uno las planea y un mes después de haber estado juntos en el Coachella, los representantes de la artista anunciaron el fin del amor, aclarando que habían terminado en buenos términos.

“Podemos confirmar que Billie y Jesse se separaron amigablemente y siguen siendo buenos amigos . Todos los rumores de engaño son falsos. Ambos están actualmente solteros”, decía el comunicado. Recordemos que la cantante, que ha roto todos los récords a su corta edad, ha vivido momentos muy difíciles en su vida; no obstante encontró una luz al final del túnel con Jesse, el vocalista de The Neighborhood. “He conseguido estar en el momento de mi vida en el que quien yo consideraba que era la persona más sexy del mundo sabe quién soy y encima quiere estar conmigo ”, confesó la cantante de Bad Guy a Vanity Fair.

Billie y Jesse confirmaron su relación a finales del 2022. (Foto: Glamour México)

La relación que tenían ambos se basaba, según Billie, en tres ejes: Confianza, amor y admiración mutua, y un punto clave era el apoyo que las familias le daban al amor de la pareja. “Mientras ella sea feliz, yo seré feliz”, comentó una vez Finneas O´Connel, el hermano de la cantante cuando se le preguntó por la diferencia de edad entre Billie y Jesse. También, recordemos que en su cumpleaños 21, el vocalista y la familia de la ganadora del Óscar, sorprendieron a la artista con una torta sobre el escenario en “The Forum” (California).

Las celebridades han aparecido juntos en diversas ocasiones, pero las especulaciones del fin del romance comenzaron cuando Eilish asistió a la MET Gala 2023 sola y tampoco se le vio acompañada en el Afterparty del evento más importante en el mundo de la moda. El polémico romance comenzó a finales del año 2022, y la primera vez que se le vio juntos a los artistas fue el 13 de octubre, cuando disfrutaban de una cena en un restaurante ubicado en West Hollywood. Billie y Jesse actuaban muy cariñosamente, pero no se podía confirmar nada, hasta que tiempo después fueron fotografiados dándose un beso y un abrazo.

Los cantantes mantuvieron su relación bastante privada, y aunque fue un amor muy bonito para ambos, dicen las fuentes cercanas que con un abrazo finalizaron en amistad su noviazgo de poco más de seis meses.

Billie Eilish se prepara para el lanzamiento de su tercer disco

La cantante el año pasado anunció que se encontraba en la elaboración de su tercer disco, tras haber terminado la gira del segundo. “Estamos empezando a hacer música de nuevo. Recién comenzamos el proceso de hacer un álbum, lo cual es realmente emocionante … Estoy saliendo mucho con mi hermano. ¡Él es mi amigo!”, fueron las palabras de la cantante en su entrevista anual a Vanity Fair.