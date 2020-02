Gisela Ponce de León: “Nunca he necesitado intentar ser amiga de alguien para conseguir un papel” | VIDEO

Gisela Ponce de León tiene el don de interpretar con absoluta pasión a cada uno de sus personajes. En su primer protagónico televisado, era la rebelde ‘Mirkala’ en Esta Sociedad, años después encarnaba a la exigente madre de ‘Cachín’ en Asu Mare y, en medio de múltiples dramatizaciones teatrales, se daba tiempo para personificar las frustraciones de ‘María Fe Palacios’ en Soltera Codiciada. Llega a #Dilo con Jannina Bejarano para revelar los desafíos de su incansable trabajo en el medio artístico.

La primera vez que le pidieron un autógrafo, Gisela Ponce de León se puso a llorar. Era una niña que hacía imitaciones de Gloria Trevi en un pequeño show infantil que visitaba colegios para celebrar fechas especiales. “En un colegio se me acercó una niña y me pidió un autógrafo. Yo lloré de la emoción y le firmé. Le dije muchas gracias, espero que nos volvamos a encontrar, seamos amigas, este es mi número y esta es mi dirección”, bromea. Sería el primer reconocimiento de miles.

Su debut en teatro fue como soñado. Bajo la dirección del célebre director Osvaldo Cattone, la pequeña Gisela de solo 10 años triunfaba en un casting y lograba ser parte del elenco de Annie. Se perfilaba como una niña tímida, pero al momento de dramatizar, bailar y cantar fluía con brillantez.

“Es algo que me he dado cuenta recién, cosas como ahora que presentaste el programa hablaste de la cantidad de obras que he hecho”, le contesta a Jannina Bejarano que, en la presentación de #Dilo, hizo la mención de que ha participado en más de 50 puestas en escena. “Eso ya me ha hecho tomar perspectiva de que no estoy trabajando porque soy workaholica, sino porque me han llamado para un montón de cosas”.

Durante los últimos cinco años de su carrera, ha realizado entre tres y cuatro obras de teatro y musicales por año. Por ejemplo, Avenida Larco, Mamma Mía!, Cabaret y Toc toc. Además de sus apariciones en televisión como en Al fondo hay sitio o las películas Asu Mare, Como en el cine y su protagónico en Soltera codiciada. “Si hago un repaso rápido: no he fallado, lo hice bien, he sido profesional y todavía tengo trabajo. Recién ahora estoy dándome cuenta que soy una actriz que está vigente mucho tiempo”, añade.

“Siempre he recibido todos mis trabajos con mucha ilusión”, señala la actriz de 34 años. Consciente de su talento y la dedicación que le pone a cada uno de sus papeles, aclara que también ha tenido la suerte de ser elegida por grandes referentes del teatro. “Ahora veo a las nuevas generaciones que tienen sus estrategias, saben cómo hacer networking y conocer a las personas indicadas, presentarse, ofrecerse y buscar trabajo así. Yo nunca he sido así porque tampoco es mi personalidad”, explica.

Y es que, fuera de los imponentes personajes que logra caracterizar, Gisela Ponce de León esconde una personalidad cohibida. “Yo soy, más bien, tímida. A pesar de eso he ido consiguiendo cosas y eso me hace sentir orgullosa”, refiere. “Por supuesto que en vacas flacas he pedido trabajo y me he ofrecido también, pero nunca he necesitado intentar ser amiga de alguien para conseguir un papel”, concluye. Actualmente realiza el unipersonal Mi nombre es Rachel Corrie en el Teatro La Plaza, una obra de teatro basada en las cartas la de la activista estadounidense que murió en la franja de Gaza. De martes a jueves a las 8:00 pm.

Soltera Codiciada desde Netflix para Latinoamérica y ¡Nueva York!

Para Gisela Ponce de León resultó toda una satisfacción ver que Soltera Codiciada -su primer protagónico en el cine- se mantenía varias semanas en cartelera y superaba el medio millón de espectadores. La película dirigida por Joanna Lombardi y Bruno Ascenzo narra la historia de María Fe, una joven profesional a la que su novio de varios años le termina. Su vida enfrenta el cambio de la nueva soltería y la frustración de una mujer que apostó todo por el amor.

El largometraje no dejó de regalar alegrías, en octubre de 2018, se anunció su lanzamiento en la plataforma Netflix, disponible a nivel mundial mediante subtítulos. “Cuando nos contaron que iba a estar en Netflix yo flipé. Estuve saltando una semana”, recuerda la protagonista. La exposición de la película tuvo tal impacto, que a la actriz le llovían mensajes de mujeres. Provenían de Brasil, Argentina, de muchos lugares, pero no para comentar que vieron la película y ya, sino le decían: “Vi tu película y me ayudó con este proceso de superación”, “terminé con mi enamorado”, “a mí también me rompieron el corazón”, “gracias por haberlo hecho”, “me siento igual que María Fe”.

Sintiendo la cercanía de las mujeres que le escribían, la también cantante descubrió que, “más que ser una película que entretiene y es divertida lleva un mensaje muy potente que ninguno de los que hicieron la película esperaba”.

La mayor sorpresa se la llevó en Nueva York, a miles de kilómetros de su ciudad natal. “Una vez me fui a Nueva York a gastarme todos mis ahorros viendo todas las obras de teatro”, empieza Gisela. “Estaba en una biblioteca y devolví mi libro. La chica que atendía me dijo, ¡tú eres la de Soltera codiciada! (en inglés) temblé, ella tembló”, recuerda. El film no ha dejado de sorprenderla. “Me ha visto gente de acá. No me han llamado para ningún lado, pero por lo menos la chica de la biblioteca me reconoció”, se emociona.

En otro momento de la entrevista, Gisela Ponce de León reveló que, al igual que en la serie Un día eres joven, ha sentido el paso del tiempo al cumplir los 30 años. Además, por primera vez en una entrevista, confesó su suerte en el amor. La reconocida actriz confesó también cuánto le afectan los comentarios agresivos de las redes sociales. Además, participó en el juego de #Dilo, Impro en ABC, en el que se puso en el papel de Stephy Beach, una limeña superficial que debe aconsejar a su mejor amiga ante la infidelidad de su enamorado.