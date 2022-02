En este nuevo capitulo de "Sex And The City", vuelven Carrie, Charlotte y Miranda en un viaje desde la complicada vida a los 30 años hasta la aún más complicada etapa de los 50, sin dejar de lado el fuerte sentido de la moda que las caracteriza. "And Just Like That" es una serie nostálgica para la moda, pues la predecesora "Sex And The City" marcó un hito importante por el fuerte simbolismo en cada prenda escogida. La puedes ver en HBO Max. (Foto: IMDB)