Euphoria está de vuelta con una anticipada segunda temporada que además de comprender una interesante trama, nos brinda una inspiración infinita de eclécticos looks de maquillaje que tienen de cabeza a sus fans y amantes de la belleza. Desde afilados delineados, hasta sombras escarchadas y degrade de colores, es justo decir que Maddy, Cassie, Kat y Jules nos vuelven a enganchar con sus disruptivos estilos de maquillaje que además cuentan más sobre sus historias personales. A continuación te presentamos algunos de los looks más comentados de la serie hasta el momento y cómo puedes animarte a recrearlos en casa.

Look de Año Nuevo de Maddy

Uno de los estilos más recreados por los fans de Euphoria desde el estreno de la segunda temporada. Para traer a la vida este look, aplica un tono nude combinado con marrón oscuro para definir la cuenca de tu ojo. Luego, coloca las sombras plateadas metálicas en todo tu párpado y finaliza el maquillaje con un pronunciado ‘cat eyeliner’ en la parte superior, incluyendo tu lagrimal, y difumina delineador negro en la línea de agua inferior para conseguir ese inconfundible resultado con sello de Maddy Perez.

Las sombras de Kat

Sin duda uno de los looks de maquillaje más coloridos y vistosos que ha usado Kat Hernandez hasta el momento. Para recrearlo en casa, comienza aplicando una vibrante sombra celeste en todo el párpado (si tiene escarcha mejor), hasta la cuenca del ojo y alargando la colita para darle ese efecto ‘winged’. Después, añade un arco con sombras amarillas para hacer que el celeste resalte aún más. Finaliza con una capa de máscara de pestañas en la fila superior e inferior.

Delineado con piedritas de Cassie

Cassie Howard nos recibe de vuelta en la segunda temporada de Euphoria luciendo un look de maquillaje dulce y delicado que se robó nuestros corazones. Si te animas a recrearlo en casa, esto es lo que debes hacer: dibuja un delineado alado con sombras o un lápiz rosa melocotón. No te preocupes si no está perfecto, pues será decorado con pequeñas piedritas que siguen la silueta del ‘eyeliner’. Sella todo con máscara de pestañas arriba y abajo, un poco de rubor y labios ligeramente rosa.

Sombras ‘marmoleadas’ de Jules

Jules tiene los looks de maquillaje más vanguardistas de toda la serie y en esta segunda temporada no fue diferente. Una de sus teñidas más llamativas fue la que llevó al juego de bolos con Maddy y Kat, unas sombras ‘marmoleadas’ que combinaron con la paleta de colores de la escena. Para recrear este look tienes más licencia para jugar con delineadores en lápiz en tonos azules, celestes, negros y blancos y colocarlos como gustes. En palabras de la maquillista de Euphoria, Doniella Davy, “¡solo déjate llevar y haz un lindo desastre!”

Delineado doble de Maddy

Maddy Perez siempre tiene los mejores delineados de la serie y esta apuesta doble solo confirma esta afirmación. Para recrear este look, debes dibujar un pronunciado ‘winged eyeliner’ que termine a la altura de la colita de la ceja y repetir lo mismo en la parte inferior, asegurándote de incluir tu lagrimal. Como detalle final, agrega un delineador rosado en medio de ambas alas y no olvides rizar tus pestañas y cubrirlas con máscara para conseguir una mirada magnética.

