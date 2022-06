3 / 6

Te podrás dar cuenta que el plátano es una fruta muy versátil y muchas veces nos funciona como sustituto de fuentes de grasa que no son saludables. Te contamos que el famosísimo banana bread también tiene una versión saludable que no tarda mucho tiempo. Necesitarás tres plátanos bien maduros, harina de avena y copos de avena, nueces picadas, huevo, levadura, esencia de vainilla, canela y si deseas tu desayuno más dulce puede agregar edulcorante en polvo. Finalmente, añade las claras batidas a punto nieve de a poco y mezcla con suaves movimientos para lograr un pan esponjoso. Vierte la mezcla en un molde y hornea por 40 minutos. (Foto: Cookie and Kate).