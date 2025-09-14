A nivel global incluso, la comida peruana resalta por su sabor y calidad, entre otras características puntuales vinculadas al ámbito culinario, siendo hoy “El Mundial de los Desayunos” aquel certamen online creado por Ibai Llanos que ha terminado coronando al tradicional pan con chicharrón. En efecto, el popular streamer español hizo el anuncio mediante redes sociales, oficializando de esa forma el título obtenido por parte de tan emblemático sándwich de los domingos nacionales, y asimismo mostrando el premio preparado para otorgárselo aunque sea virtualmente.

ESTE PREMIO HA GANADO EL PAN CON CHICHARRÓN TRAS VENCER A LA AREPA EN FINAL DEL “MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS” ORGANIZADO POR IBAI

Una completa locura a nivel global ha desatado la creación del primer “Mundial de los Desayunos” por parte de Ibai Llanos, y más aún en Perú, el país que ha terminado coronándose gracias al tradicional pan con chicharrón.

Tal y como lo había anunciado previamente, el sábado 13 de setiembre se dio a conocer el nombre del primer campeón de dicho torneo gastronómico cuya virtualidad evidenció alcances numéricos impresionantes, y puso de manifiesto además la popularidad de ambos finalistas.

“Han sido semanas, han sido días muy divertidos”, considera Ibai Llanos entorno al desenlace del “Mundial de los Desayunos” 2025 que terminó logrando un pan con chicharrón cargado de sabor, y apoyado no solo por internautas, sino también reconocidas marcas.

A propósito del premio oficial que no había descrito el streamer español, te contamos que más allá del reconocimiento, se trata de una sartén dorada hecha o confeccionada por el “mejor restaurante del mundo”, según lo revela de manera inédita no sin antes agradecer la participación de todos.

“La levanto yo en honor a los peruanos”, expresó también un Ibai Llanos que se colocó la bandera nacional sobre los hombros, trasladó su mano derecha al pecho con el himno escuchándose de fondo, y así le puso fin a la primera edición del “Mundial de los Desayunos”.

ESTA ES LA CANTIDAD DE VOTOS QUE TERMINÓ OTORGÁNDOLE EL “MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS” AL PAN CON CHICHARRÓN, SEGÚN IBAI

Perú

- Total de 12.800.000 votos

6.500.000 desde TikTok / 4.900.000 desde Instagram / 1.400.000 en YouTube

Venezuela

- Total de 12.600.000 votos

6.400.000 desde TikTok / 4.900.000 desde Instagram / 1.300.000 desde YouTube

INFLUENCERS VENEZOLANAS SORPRENDEN PROMOCIONANDO EL PAN CON CHICHARRÓN EN LA PREVIA DE LA FINAL DEL “MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS” 2025

Ya ambos eliminados de la Copa del Mundo 2026 oficialmente, Perú y Venezuela tenían la mira puesta en obtener el título del “Mundial de los Desayunos” creado por el afamado Ibai.

Acumulando más de 20 millones de votos, los internautas y hasta autoridades de dichos países sudamericanos, hicieron de este torneo gastronómico un evento sinigual que generó gran expectativa incluso a nivel global gracias a los sabores del tradicional pan con chicharrón y la arepa reina pepiada.

En ese sentido, llamó poderosamente la atención la serie de videos publicados por parte de hasta 2 influencers venezolanas vía TikTok, la red social de origen chino donde se muestran promocionando de alguna forma las bondades que ofrece el popular sándwich peruano en vez de hacerlo con su platillo local.

“Soy venezolana y apoyo el pan con chicharrón”, expresa Eudimar Valenzuela mostrando material audiovisual donde durante su recorrido por calles españolas, lleva a cabo una especie de degustación de este popular desayuno nacional, mientras Rossi Torrealba dice que “no lo pienso discutir si me como mi pan con chicharrón”.

Los contenidos mencionados también figuran publicados en sus respectivas cuentas de Instagram, evidenciando así la conexión existente entre Perú y Venezuela, y ese lazo que más allá del “Mundial de los Desayunos”, parece imposible de resquebrarse considerando aspectos culturales, entre otros vinculados a la sociedad misma.