A lo largo de un día completo compuesto por mañana, tarde y noche, una buena alimentación resulta prioritaria y vital para favorecer el metabolismo, regular el apetito, entre otros atributos que terminan contribuyendo al correcto funcionamiento de nuestro organismo. En ese sentido, ahora resulta importante destacar a ese desayuno responsable de poder iniciar la jornada laboral quizá o estudios, con energía y vitalidad, y desde la facultad de medicina de Harvard, revelando los nombres de los alimentos que lo componen saludable e idealmente.

ESTE ES EL DESAYUNO PERFECTO, SEGÚN ESPECIALISTA DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

Las recomendaciones brindadas por parte de especialistas en nutrición, suelen expresarnos que nos alimentemos de manera saludable e incluyendo hasta en dieta diaria desde el desayuno, tanto frutas como cereales y derivados, entre otras comidas con alto grado de vitaminas.

De esa forma lo remarca Monique Tello, instructora clínica en la Facultad de Medicina de Harvard y autora de la guía de cambio de estilo de vida basada en la evidencia Healthy Habits for Your Heart, aconsejando que la primera comida del día sea variada, completa, equilibrada, y satisfactoria mediante la ingesta de también vegetales, yogur griego con granola baja en azúcar, y hasta nueces sin sal ricas en ácidos grasos Omega-3, antioxidantes, y fibra.

Asimismo, remarca la importancia de tomar un buen desayuno diario a partir de la incorporación de proteínas y grasas saludables mediante alimentos cuya estructura nutricional resulta fundamental a fin de atraer vitaminas y minerales esenciales para la optimización del funcionamiento de cada organismo.

ESTA ES LA CANTIDAD DE KILOS QUE PUEDES SUBIR SI SOLAMENTE TOMAS DESAYUNOS DULCES Y NO SALADOS ANUALMENTE

El exceso de grasas consumidas mediante alimentos, puede resultar contraproducente para nuestra salud, sin embargo existen algunos tipos que si nos favorecen y hasta forman parte importante de una dieta saludable, tal y como lo explica reconocida doctora en farmacia, quien además revela datos interesantes acerca de los desayunos dulces y salados, pros y contra, mientras dialoga con Paloma Sancho de TELVA.

La reconocida Boticaria García, también nutricionista de origen español, explica de manera puntual qué es lo que ocurre cuando tenemos hambre, por ejemplo, y la capacidad que tenemos para determinar la escogencia de los elementos cuya integración busca acoplarse a la primera comida del día.

“En los estudios que se han hecho recientemente se ha visto que personas que hacen un desayuno azucarado ... siempre pueden llegar a comer más de 300 kilocalorías al día” que una alimentándose con productos salados, refiere además la doctora en farmacia, revelando que basado en dicha excesiva cantidad, puedes subir “hasta 9 kilos más al año”.

Con respecto precisamente a la primera comida del día, CuídatePlus como portal especializado en nutrición, menciona a las frutas enteras, yogurt con un toque de miel y también cereales integrales como aquellos alimentos dulces que te ofrecen una rápida fuente de energía, mientras la inclusión de huevos, palta y “frutos secos o pan integral con tomate triturado y aceite de oliva” forman parte de lo recomendado si decides consumir proteínas y grasas saludables.

ASÍ DESAYUNAN LAS PERSONAS MÁS LONGEVAS DEL MUNDO

El tiempo no se detiene cuando se trata de sumarle años a tu vida, pero mediante una buena alimentación desde la primera comida del día, sin dudas podrías experimentar una longevidad más saludable.

Con relación a los desayunos y su importancia, resulta fundamental tomar en consideración lo negativo que viene a representar el consumo de comestibles ultraprocesados, y más bien terminar priorizando la ingesta de productos con alta cantidad de proteínas, grasas saludables y fibra.

Si deseas obtener una longevidad saludable, incluye en dieta diaria alimentos naturales como el yogurt, frutas frescas de estación que aportan antioxidantes combatiendo el envejecimiento celular, y asimismo avena ideal para la mejora de la microbiota intestinal.