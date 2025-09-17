Una gran noticia recibió el Perú tras la obtención del “Mundial de los Desayunos” por parte del tradicional pan con chicharrón. A través de redes sociales, Ibai Llanos dio a conocer las bondades de este sándwich consumido mayormente los domingos sobre territorio nacional, sin embargo no es el único que a nivel internacional incluso, resalta gracias a sus valores nutricionales, diversidad, pero sobre todo sabores.

AL IGUAL QUE EL PAN CON CHICHARRÓN, ESTOS OTROS DESAYUNOS PERUANOS SON LOS MÁS REPRESENTATIVOS DEL PAÍS

La comida peruana es reconocida mundialmente por su variedad y gran sabor, y hoy aún más luego de que el pan con chicharrón ganara el “Mundial de los Desayunos” superando a la arepa venezolana.

Sin duda alguna la gastronomía nacional, viene experimentando un gran momento culinario en 2025, siendo el tradicional sándwich de los domingos aquel clásico que no puede faltar en las mesas del país bien acompañado de una buena porción de tamal más su café pasado.

A propósito del logro conseguido desde las redes sociales, te compartimos un exclusivo listado integrado por otros de los desayunos peruanos que junto al pan con chicharrón, nos enorgullecen y trascienden a nivel global:

BUTIFARRA

- Servida en pan francés con lechuga y sarsa criolla a base de cebolla cortada en pluma y aderezada con jugo de limón o vinagre, ají amarillo o limo picado, sal y pimienta al gusto, este sánguche virreinal hecho a base de jamón de cerdo, conforma otro de los icónicos desayunos peruanos.

PAN CON PEJERREY

Conocido también como "Chimbombo", y originario del primer puerto peruano, el pan con pejerrey refresca y endulza a la vez como uno de los tantos grandes desayunos peruanos.

QUINUA

- Esta deliciosa bebida ideal y perfecta para combatir el intenso frío del invierno, puede encontrarse ofrecida por los llamados ‘emolienteros’, y como superalimento es reforzado con trozos de frutas como piña y membrillo, canela, clavo, entre otros insumos nutritivos.

SALCHICHA HUACHANA

TAMALES Y HUMITAS

PATASCA

- Servida tradicionalmente como desayuno, esta contundente sopa surgida en la serranía peruana, resulta ideal consumirla en temporada de invierno para combatir el frío, y recargar energías luego de exigente viaje o jornadas laborales.

Asimismo, el adobo arequipeño aparece como gran opción gastronómica ofrecida por el Perú, y desde la parte sur acompañado del emblemático “pan de tres puntas” caracterizado por su forma triangular y delicioso sabor gracias a anís incorporado.

¿CUÁL PREMIO OBTUVO EL PAN CON CHICHARRÓN TRAS VENCER A LA AREPA VENEZOLANA EN GRAN FINAL DEL “MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS” 2025?

Una completa locura a nivel global ha desatado la creación del primer “Mundial de los Desayunos” por parte de Ibai Llanos, y más aún en Perú, el país que ha terminado coronándose gracias al tradicional pan con chicharrón.

Tal y como lo había anunciado previamente, el sábado 13 de setiembre se dio a conocer el nombre del primer campeón de dicho torneo gastronómico cuya virtualidad evidenció alcances numéricos impresionantes, y puso de manifiesto además la popularidad de ambos finalistas.

“Han sido semanas, han sido días muy divertidos”, considera Ibai Llanos entorno al desenlace del “Mundial de los Desayunos” 2025 que terminó logrando un pan con chicharrón cargado de sabor, y apoyado no solo por internautas, sino también reconocidas marcas.

A propósito del premio oficial que no había descrito el streamer español, te contamos que más allá del reconocimiento, se trata de una sartén dorada hecha o confeccionada por el “mejor restaurante del mundo”, según lo revela de manera inédita no sin antes agradecer la participación de todos.

“La levanto yo en honor a los peruanos”, expresó también un Ibai Llanos que se colocó la bandera nacional sobre los hombros, trasladó su mano derecha al pecho con el himno escuchándose de fondo, y así le puso fin a la primera edición del “Mundial de los Desayunos”.

LA CANTIDAD DE VOTOS QUE SEGÚN IBAI TERMINÓ OTORGÁNDOLE EL “MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS” AL PAN CON CHICHARRÓN

Perú

- Total de 12.800.000 votos

6.500.000 desde TikTok / 4.900.000 desde Instagram / 1.400.000 en YouTube

Venezuela

- Total de 12.600.000 votos

6.400.000 desde TikTok / 4.900.000 desde Instagram / 1.300.000 desde YouTube