La cantante británica Dua Lipa no solo brilla por todo lo alto con hits musicales -como New rules, One Kiss o Blow Your Mind- sino también por su original gusto por la moda. Ha quedado demostrado que es toda una fashion icon, pues recientemente en su tour “Future Nostalgia” lució outfits espectaculares de codiciadas firmas.

Además de su prestigiosa voz en vivo, sus outfits estuvieron muy coordinados con el de los bailarines que la acompañaban. A su paso por el escenario, dos de sus looks fueron los que destacaron por sus brillos y detalles, los mismos que fueron confeccionados por las lujosas casas Balenciaga y Mugler.

EL ROMANTICISMO DE BALENCIAGA

El primero, con el que salió al escenario, fue un bodysuit amarillo fosforescente de Balenciaga, de la colección verano 2022. El look monocromático presentó diversos un bordado muy sutil de flores y llevó como accesorios guantes largos y botas a juego. El look neón sobresalió en el escenario, ya que los bailarines usaron enterizos azules también diseñados por Balenciaga.

La estrella británica es asesorada por el estilista Lorenzo Posocco, quien se ha encargado de elegir sus looks en diversas alfombras rojas, conciertos y portadas de revistas.

LA SENSUALIDAD DE MUGLER

Otra de las piezas con las que la cantante sobresalió en el concierto fue un bodysuit de la marca Mugler, outfit con el que interpretó su más reciente éxito “Don’t Start Now”. El conjunto negro se caracterizó por presentar diversas aberturas tanto en piernas como en el torso, y por estar decorado con aplicaciones de cristal. Dua Lipa complementó el look con guantes largos y botines a juego.

Cabe resaltar que no es la primera vez que la cantante luce una pieza de la firma, ya que anteriormente usó un vestido de pedrería transparente y guantes a juego para el videoclip de “Levitating” y durante los MTV European Music Awards en el año 2019, donde optó por usar un mono de la colección primavera/verano 2020 de la misma firma.

A través de sus redes sociales, el director creativo de Mugler, Casey Cadwallader compartió el look que creó para Dua Lipa y sus bailarines. “Dua Lipa en la alta costura de Mugler. Noche de apertura de The Future Nostalgia Tour, Miami. Gracias a mi increíble equipo por todo su trabajo mágico para hacer esto posible. Gracias Lorenzo Posocco”, escribió en su cuenta de Instagram. Además, Cadwallader contó que se usaron 120 mil cristales para decorar la fabulosa pieza.

Los dos looks mencionados no fueron los únicos que se robaron las miradas de sus fanáticos, ya que también destacaron un body asimétrico lleno de cristales de Swarovski de la firma Versace; y un conjunto lencero de Marine Serre compuesto por un brasier rosa con encaje, unas medias del mismo tono y un suéter corto negro que combinó con panties de tiro alto.

Dua Lipa con un look de Versace. Foto: Instagram / @vogueItalia