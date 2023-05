Los eventos formales suelen llevar un dress code acorde a la ocasión y seguramente en más de uno has recibido una invitación donde piden el tipo de vestimenta cóctel. Este es uno de los códigos de vestimenta más habituales. Este tipo de looks permiten bastante libertad, pero bajo ciertos parámetros, marcando una distancia entre lo formal con lo semi formal. Si no sabes como vestirte en un evento donde la vestimenta es tipo cóctel, aquí te dejamos una guía express.

El tipo de ropa va a variar dependiendo del evento y es importante conocer el momento del día en el que se va a desarrollar la celebración. El objetivo principal es que el look sea sofisticado, sin llegar a la línea de lo extremadamente elegante, pero lo que sí es importante es que uses lo que uses sea una vestimenta con la que te sientas cómoda.

¿Qué ropa se usa para la vestimenta cóctel? Vestidos, Trajes o faldas

Si tu primera elección para un evento cóctel es un vestido, hay ciertos modelos que se ajustan mejor para la ocasión. Un vestido corto, unos centímetros por encima de las rodillas es una opción perfecta para asistir a este tipo de eventos, pero si no te sientes cómoda con los atuendos cortos, puedes llevar un vestido unos centímetros debajo de la rodilla. Este tipo de atuendos son formales, pero no en exceso y le trae clase y estilo a quien lo usa. Recuerda usar diseños que no sean tan extravagantes, pueden ser bordados o colores enteros, de preferencia sobrios. Intenta no usar brillos, ni lentejuelas que se acomoden mejor para otro tipo de ocasión.

Si por otro lado, tu elección va más por las faldas, no uses una de tipo mini. Las faldas que se recomiendan usar son aquellas unos centímetros por encima o por debajo de la rodilla y si son parte de un conjunto que se complementa con un saco o blazer mucho mejor. Recuerda que el objetivo de la vestimenta cóctel no es la sensualidad por lo que hay que evitar las transparencias o escotes excesivos.

Otra opción para un evento de vestimenta cóctel son los conjuntos de sastres. Unos pantalones tipo sastres corte A estilo wide leg con un blazer del mismo conjunto es la opción ideal si quieres estar más cómoda pero a la vez elegante para este tipo de eventos. Lo cierto es que las opciones son variadas, sólo hay que ajustarse a los requerimientos de la invitación.

Los vestidos pueden ser unos centímetros por encima o por debajo de la rodilla. (Fotos: Pinterest)

¿Qué zapatos se deben usar para la vestimenta cóctel?

Los tacones son perfectos para este tipo de vestimenta. No necesariamente tienen que ser altos, ya que hay tacones más bajos que también derrochan elegancia. Puedes lucir unas sandalias de taco de tira que combinan casi con cualquier cosa y además son perfectas para estilizar, o unos stiletto que quedan perfectos con los conjuntos de sastre.

Evita usar sandalias, mocasines o alpargatas, ya que no se ajustan al código cóctel y si bien es cierto, son más cómodos, se pueden usar en cualquier otro tipo de evento.

Los tacos siempre serán la mejor opción para el código coctel. (Fotos: Pinterest)

El peinado y maquillaje también son clave

Para complementar el look es necesario llevar el peinado y maquillaje adecuados. Evita los makeups muy fuertes o exagerados, para estos eventos la opción más natural siempre será la mejor. Un maquillaje con colores tierras suaves le dará sobriedad al outfit sin cruzar la línea de lo extravagante

En cuanto al peinado, una coleta alta con estilo clean look o el cabello suelto, pero extremando los cuidados son buenas opciones para acompañar el outfit. El peinado puede ser a elección, pero evitemos los mechones sueltos que hacen ver el look desordenado.

Un look natural es mejor que un maquillaje cargado. (Fotos: Pinterest)

La cartera es importante

En cuanto a los bolsos, mientras más pequeños, mejor. Evitemos los bolsos grandes y optemos por unos clutch del color de nuestro outfit que acompañarán a la perfección nuestro outfit.