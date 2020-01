Qué duda cabe que las abejas son los seres vivos más importantes del planeta: de ellas depende más de la mitad de la producción mundial de alimentos y, por lo tanto, toda la cadena que esta genera. Pero, además, en tiempos de lucha contra el plástico, tenemos un motivo más para agradecerles, y es que con la cera que ellas producen es posible fabricar envoltorios naturales y reutilizables que pueden reemplazar el film, las bolsas o los tápers que comúnmente usamos para conservar nuestros alimentos.

No se trata de un descubrimiento reciente, si rastreamos en Internet encontraremos que desde hace una década aproximadamente se vienen fabricando de forma artesanal estos productos; sin embargo, en nuestro país hace menos de un año que alguien se animó a producir estos envoltorios para venderlos.

Su nombre, Natalie Luy, ingeniera industrial de la Universidad Católica del Perú, que en el 2018 conoció los envoltorios de cera de abeja a través de Internet. Le encantó el producto y, luego de investigar y hacer varias pruebas, produjo su primer envoltorio hecho con insumos totalmente peruanos y que por su calidad puede durar hasta un año. Así nació Beewe, el producto natural y reutilizable que fabrica ella misma en su casa y al que hoy se dedica a tiempo completo.

Natalie Luy es la creadora de Beewe, el primer envoltorio de cera de abeja hecho en nuestro país. (Fotos: Instagram / Beewe)

¿Cómo nace Beewe?

A fines del 2018 descubrí este producto en Internet a raíz de que estaba buscando mejorar mis hábitos y dejar de usar plástico en mi casa. Conocí el producto, decidí comprarlo y encontré de distintas calidades. Me di cuenta que habían calidades buenas y no tan buenas, y vi la oportunidad. Sabía que habían insumos peruanos muy buenos como el algodón pima orgánico, cera de abeja, resina de árbol, y así decidí hacer pruebas. Me tomó como 4 o 5 meses hasta que logré el producto que para mí era el ideal, que pueda durar entre 6 meses a un año. Porque la idea es que dure, que sea lavable y reusable. Y así surgió Beewe, lo lancé en setiembre del 2019.

¿No pensaste en importar el producto?

Lo evalué en su momento. ¿Lo importo de China o lo produzco acá que es cinco o diez veces más trabajo? Pero pensé que hacerlo yo misma era lo más correcto. Empecé a producirlo en la cocina de mi casa haciendo pruebas, fue un proceso bien largo y hasta frustrante, yo soy ingeniera industrial así que soy bien exigente con que el producto. Ahora nadie cree que yo mismo lo hago, parece de importación.

¿De qué esta hecho Beewe?

De algodón pima orgánico, cera de abeja natural, resina de árbol y aceite de jojoba. Por eso, además, es compostable.

¿Qué usos tiene el producto?

Su uso principal es conservar los alimentos frescos como frutas y verduras. Las medias frutas, por ejemplo, que es lo que normalmente guardamos en la refri. Envuelto con Beewe, una media palta te puede durar hasta tres días en la refri porque hace lenta la oxidación. También es ideal para cubrir recipientes de comida. Mucha gente dejó de usar el film y migró a los tápers, pero nosotros somos de la idea de que sigue siendo plástico, además no es totalmente higiénico. El Beewe se amolda a los recipientes y es más práctico, no combina olores, no combina sabores y es antibacterial. Por lo que para lavarlo no es necesario usar detergentes, solo agua. Eso sí, solo se debe usar para cubrir productos fríos para mantener la cera.

Beewe reemplaza el film, las bolsas de plástico y los tápers. (Fotos: Instagram / Beewe)

¿Qué dicen las personas sobre el producto?

La gente demuestra que sí quiere implementar cambios en sus hábitos. Cuesta cambiar pero no hay que pensar en un cambio radical, pero sí pasito a pasito. Nuestro propósito es tratar de comprometer a las personas a que sean responsables con el medioambiente, eso es lo que siempre tratamos de comunicar a través de nuestras redes sociales o cuando conversamos con la gente en ferias.

DATOS

Cada empaque de Beewe trae tres envoltorios cuadrados de distinta medida: 18, 25 y 33 centímetros.

Puedes ordenar tu Beewe a través de su página web beewefoodwraps.com

Precio: 59 soles.

Reparto en bicicleta en Surco, San Borja, Miraflores, San Isidro, Surquillo y Barranco.