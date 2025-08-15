Ya está abierta la convocatoria para formar parte de los Corresponsales Escolares de El Comercio: Así puedes inscribirte

¿Qué atrae el interés o preocupa a los niños, niñas y adolescentes del Perú en un año preelectoral? La primera promoción del 2025 del Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio respondió a esta pregunta con entusiasmo y responsabilidad a través de notas periodísticas que fueron publicadas en la página web de este Diario. Una oportunidad que ahora tendrán otros 200 escolares de todas las regiones del Perú que logren inscribirse para formar parte de la segunda promoción del año de esta emblemática iniciativa de El Comercio, que se realiza en alianza con Unicef y con el auspicio de Movistar.

Para la segunda promoción del 2025, la convocatoria para los colegios, profesores y alumnos que quieran participar estará abierta desde el 11 hasta el 24 de agosto. Los cupos son limitados.

Los escolares que deseen inscribirse en el Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio deben tener entre 12 y 17 años. Cada institución educativa puede presentar un grupo que deberá estar conformado por 5 alumnos y un docente. El director deberá confirmar la participación de su institución educativa.

Participar es totalmente gratuito y pueden hacerlo organizaciones y colegios privados y públicos de todo el Perú. Hasta ahora, cerca de 3.000 corresponsales escolares de colegios y organizaciones de más de 20 departamentos del país han formado parte de esta iniciativa.

Durante el programa, realizado de la mano de Unicef por quinto año consecutivo, los escolares serán guiados por los periodistas más experimentados de este Diario para desarrollar una nota periodística multiplataforma, que será publicada en nuestra página web. Además, serán capacitados con diversos talleres de redacción, responsabilidad periodística, TikTok, entre otros. Aunque las temáticas de las notas de los corresponsales escolares son muy diversas, este año el foco está puesto en expresar las ideas y demandas de los niños, niñas y adolescentes en un contexto preelectoral, con el fin de que las próximas autoridades los tomen en cuenta desde sus campañas.

Es importante considerar que las actividades que genera el programa pueden realizarse en dos horarios, por lo que los participantes deberán estar disponibles en alguno de ellos: 10:00 a.m. (turno en la mañana) y 4:00 p.m. (turno en la tarde).

El programa iniciará la semana del 4 de setiembre y finalizará el 20 de noviembre.

Impacto en la comunidad

El objetivo del Programa de Corresponsales Escolares es que la comunidad escolar se acerque de forma responsable a los acontecimientos que impactan en su comunidad, priorizando la labor informativa y de servicio que caracteriza al periodismo. También es una oportunidad para que las inquietudes, preocupaciones y temas de interés de los niños, niñas y adolescentes se difundan con más fuerza.

El aporte del programa ha sido invaluable. Los corresponsales escolares publicaron la primera nota en quechua en la historia de El Comercio. Algunos de los artículos de la primera edición del 2025 incluyen: “¿Cómo combatir la desinformación en tiempos de elecciones?”, “¿Sin voto, pero con voz y DNI amarillo: lo que opinan los menores del Perú sobre las elecciones del 2026”, “La brecha se hace abismo: cifras revelan el fracaso de la lectura en escuelas rurales y públicas del Perú”, entre otros.

En la primera edición del 2025, los menores también realizaron pódcast y elaboraron más videos sobre sus investigaciones y reportajes.

Puede encontrar los artículos y videos de los corresponsales escolares del año pasado en este enlace.

La historia del programa Corresponsales Escolares de El Comercio empezó a escribirse en noviembre de 1984 con el propósito de compartir con las nuevas generaciones valores periodísticos como la verdad y el servicio a la sociedad, y combatir la desinformación. La iniciativa se extendió hasta el 2012 y fue relanzada en el 2021 de la mano de Unicef y con el auspicio de Movistar.

Paso a paso para participar:

- El tutor o director deberá ingresar a la web haciendo click aquí (https://especial.elcomercio.pe/corresponsalesescolares/)y llenar sus datos, los de la institución y equipo de alumnos.

- Descargar los documentos que deberán ser enviados luego.

- Al enviar la información, aparecerá un mensaje de confirmación en el correo que ingresó y en la página de inscripción.

- Enviar todo lo solicitado en el mensaje a nuestro correo corresponsalesescolares@comercio.com.pe: Documentos para los padres y director de la institución/organización, Nombre del colegio, Código de inscripción y Talla de polo de cada uno de los alumnos.

- Se le confirmará su inscripción.