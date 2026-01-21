Alianza Lima a la espera: Boca ofrece 5 millones de dólares a Fluminense por Kevin Serna. (Foto: Getty Images)
Alianza Lima a la espera: Boca ofrece 5 millones de dólares a Fluminense por Kevin Serna. (Foto: Getty Images)
Redacción EC
Redacción EC

está decidido a comprar a , extremo colombiano que juega en Fluminense y que tuvo un recordado paso en . El cuadro xeneize está interesado en sumarlo a su plantel y desde Argentina aseguran que ya realizaron una primera oferta por él. ¿De qué se trata y cómo el cuadro blanquiazul sadría beneficiado de esto?

De acuerdo al periodista César Luis Merlo, Boca Juniors hizo una primera oferta formal para comprar a Kevin Serna. El monto asciende a los cinco millones de dólares y en las próximas horas el representante del jugador, Narciso Algamis, viajará a Brasil para reunirse con el ‘Flu’.

Fernanda Huapaya

La oferta es tentadora y será evaluada por Fluminense, que es dueño del 50% del pase del futbolista. Alianza Lima conserva un 30% y el 20% restante le pertenece a ADT.

Es aquí donde el cuadro blanquiazul presta especial atención. Ante una posinle venta de Serna, Alianza Lima recibiría un monto importante por la transferencia. En Argentina se habla de 5 millones de dólares; sin embargo, la cifra podría aumentar de acuerdo a al negociación entre los clubes.

Por lo pronto, el interés de Boca por comprar el pase de Serna es real y Alianza Lima está a la espera de cómo termine la negociación. En el último año, el colombiano jugó 67 partidos, anotó 13 goles y repartió 8 asistencias con Fluminense.

