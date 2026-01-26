Fluminense decidió renovar el vínculo con Kevin Serna hasta el año 2028. El futbolista colombiano fue pretendido por Boca Juniors, club que ofertó 5 millones para que se una a sus filas.

No obstante, el ‘Flu’ rechazó la propuesta y le cerró la puerta a cualquier negociación por el atacante de 28 años.

Kevin Serna tenía contrato hasta el 2027, pero el ‘Flu’ decidió blindarlo y asegurarlo con una extensión de contrato.

De esta manera, el club brasileño aseguró a uno de sus jugadores clave en el ataque y pone fin a cualquier especulación sobre su salida.