“No se cayó, está en pausa”: ¿Qué pasó con el pase de Cetré a Boca?

Edwuin Cetré tenía todo listo para convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors. Ya había un acuerdo con Estudiantes de La Plata y era cuestión de tiempo para hacerlo oficial; sin embargo, cuestones médicos frenaron su fichaje y hoy su futuro es un misterio. ¿Qué pasó?

Según ESPN, el delantero colombiano se realizó estudios privados y Boca recibió los resultados a última hora. “Después de analizar el informe médico, alrededor de la rodilla, Boca no dio el okey. Esto no indica que se cayó el pase, sino que a partir de ahora va a evaluar qué hacer”, informó dicho medio.

A partir de aquí se abren dos escenarios para Boca. Uno de ellos es que el pase de Cetré se caiga; mientras que el otro camino es que su traspaso se dé bajo otras condiciones y con otros montos acordados. Por ahora, su fichaje está en pausa.

🚨 "EL PASE NO ESTÁ CAÍDO, SINO EN PAUSA", informó @MonroigDiego sobre la posible llegada de Edwuin Cetré a Boca, con la chance latente de un cambio en el acuerdo entre clubes tras los estudios médicos hechos por cuenta del jugador.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ykXlmlwAMV — SportsCenter (@SC_ESPN) February 11, 2026

¿Qué decisión tomará Boca Juniors?

De acuerdo a Olé, desde Boca no están dispuestos a pagar los cinco millones de dólares por el colombiano. Por lo pronto, la transferencia está caída y Juan Román Riquelme, presidente del club, analiza con Marcelo Delgado, director deportivo, los pasos a seguir.

Esta no sería la primera vez que Edwin Cetré tiene un problema, pues antes le sucedió cuando estuvo cerca de llegar al Paranaense de Brasil, donde tampoco superó las pruebas médicas.

Esta situación trae a la memoria el caso de Andrés Felipe Román, quien en su momento tampoco pudo pasar de Millonarios a Boca por un problema en los exámenes médicos.

SOBRE EL AUTOR