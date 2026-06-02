El entrenador argentino Claudio Úbeda no seguirá al frente de Boca Juniors, luego de la dolorosa eliminación del club xeneize en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Úbeda tenía contrato con Boca hasta el 30 de junio, pero el director deportivo del club, Marcelo “Chelo” Delgado, ya le comunicó que no continuará al frente del equipo.

El técnico de 56 años se despede sin títulos y con tres eliminaciones en su breve ciclo en la entidad azul y oro.

Úbeda asumió como DT de Boca tras la muerte en octubre de Miguel Russo, de quien era el principal ayudante técnico.

En los ocho meses que ha estado al frente, el timonel dirigió 32 encuentros, con un balance de 17 triunfos, 7 empates y 8 derrotas. Tuvo como sus mejores recuerdos los triunfos en dos superclásicos ante River Plate y una racha de 14 partidos invicto.