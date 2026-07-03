Lionel Messi anotó el gol para el 1-0 de Argentina ante Cabo Verde en el minuto 29 del primer tiempo. El partido corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. Lionel Messimarcó un golazo a los 29 minutos (algunas transmisiones lo reportaron en el minuto 28), logrando romper la sólida defensa del conjunto africano. Con esta anotación, Messi suma su 7.° gol en este Mundial y alcanza un histórico récord de 20 goles en total en las Copas del Mundo, liderando en solitario la carrera por la Bota de Oro por encima de Kylian Mbappé.

¡OTRA VEZ LEOOOOOOOO! ARRIBA ARGENTINA



Asistencia fenomenal de Lisandro Martínez y control exquisito de Messi para poner el 1-0 ante Cabo Verde por los 16avos de final. pic.twitter.com/ZYa4oMaRSX — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026