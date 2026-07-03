Por Joao Muñoz Tineo

Lionel Messi anotó el gol para el 1-0 de Argentina ante Cabo Verde en el minuto 29 del primer tiempo. El partido corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. Lionel Messimarcó un golazo a los 29 minutos (algunas transmisiones lo reportaron en el minuto 28), logrando romper la sólida defensa del conjunto africano. Con esta anotación, Messi suma su 7.° gol en este Mundial y alcanza un histórico récord de 20 goles en total en las Copas del Mundo, liderando en solitario la carrera por la Bota de Oro por encima de Kylian Mbappé.

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