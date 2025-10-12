La 53° edición de Caminos del Inca inició con la Etapa 1 este domingo 12 de octubre y comprende el tramo entre Lima y Huancayo con punto de partida en Canta.

Sin embargo, la etapa tuvo que se cancelada por el accidente del piloto Jerry Quispe.

“Como siempre nuestra prioridad es la seguridad de todos los involucrados y en este momento el rescate esta ingresando a la ruta para verificar que la tripulación se encuentra en perfectas condiciones”, indicó la organización.