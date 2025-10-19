Caminos del Inca: así festejó André Martínez su título en Arequipa

Las emociones en el Parque Mayta Cápac de Arequipa se multiplicaron con la llegada de André Martínez. El piloto del Team Tracusa Racing ganó por primera vez Caminos del Inca y celebró su éxito entre lágrimas y junto a su padre, familia y equipo.

André Martínez, de 28 años, es un piloto que recién decidió incursionar en el rally hace cuatro años y ahora está en lo más alto del automovilismo nacional al ganar Caminos del Inca.

Por eso se vio toda la felicidad del logro. Pese a ser un joven algo callado, siempre mostró sus ánimos de compartir con el público y atenderlos, y ayer en la localidad de Miraflores en Arequipa no fue la excepción.

“Es el objetivo por el que competimos, estamos felices por esto porque lo venimos luchando hace algunos años y que se dé es increíble”, aseguró André en la llegada de Caminos del Inca en Arequipa.

Así, Caminos del Inca tiene un nuevo ganador. André Martínez toma la posta con esta su primera victoria y apunta a más. Tiene experiencia internacional por su presencia en la WRC3 del Rally Mundial y en casa ya demostró que está para pelear todo.

“Somos campeones y es una felicidad enorme. Hemos progresado mucho últimamente y es algo que esperábamos. Se lo dedico al equipo, a mis papás que me apoyan bastante y a mis auspiciadores que me acompañan”, agregó el piloto del Team Tracusa Racing.

