Champions League: la programación de los partidos de ida de cuartos de final

La Champions League regresa esta semana para alegría de los hinchas en el mundo. La etapa de cuartos de final arranca con atractivos partidos a jugarse este martes y miércoles.

Ya sin el Real Madrid en carrera, Barcelona y Juventus asoman como máximos favoritos a quedarse con la 'Orejona', aunque Liverpool, Manchester City y Manchester United, quieren dar pelea.

Esta semana arranca la fase de cuartos de final de la Champions League. (Foto: Reuters)

Programación de los cuartos de final (ida) de la Champions League:

Martes 9 de abril



Liverpool vs. Porto

14:00 horas

Estadio: Anfield Road

TV: Fox Sports



Tottenham vs. Manchester City

14:00 horas

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

TV: ESPN 2



Miércoles 10 de abril



Ajax vs. Juventus

14:00 horas

Estadio: Johan Cruyff Arena de Ámsterdam

TV: ESPN 2



Manchester United vs. Barcelona

​14:00 horas

Estadio: Old Trafford

TV: Fox Sports

Para muchos, la llave que afronta el Liverpool frente al Porto es la más accesible, mientras que la serie más pareja sería la que protagonicen Barcelona y Manchester United.

Otro punto importante es la situación de Cristiano Ronaldo y la lesión muscular que lo pone en duda en la Juventus para visitar este miércoles al Ajax. El DT Massimiliano Allegri podría guardarlo para el choque de vuelta.

Los duelos de revanchas, para definir a los cuatro clasificados a semifinales de la Champions League, se desarrollarán la próxima semana, también martes y miércoles.