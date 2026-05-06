Por Joao Muñoz Tineo

La gran final de la UEFA Champions League Final 2026 ya está definida. PSG y Arsenal se enfrentarán por el título más importante de Europa en un duelo que promete emociones de principio a fin. Aquí te contamos cuándo se juega, a qué hora inicia y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming.

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