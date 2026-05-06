La gran final de la UEFA Champions League Final 2026 ya está definida. PSG y Arsenal se enfrentarán por el título más importante de Europa en un duelo que promete emociones de principio a fin. Aquí te contamos cuándo se juega, a qué hora inicia y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming.

¿Cuándo es la final de la Champions League 2026?

La final entre PSG vs Arsenal se disputará el sábado 30 de mayo de 2026. El encuentro definirá al nuevo campeón de Europa en una temporada llena de emociones y marcará una final inédita entre ambos clubes en la competición.

¿Dónde jugarán la final PSG vs Arsenal?

La final de la UEFA Champions League Final 2026 se jugará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Este moderno estadio es uno de los escenarios más importantes de Europa y albergará a miles de aficionados para el partido más esperado del calendario futbolístico europeo.

¿A qué hora juegan PSG vs Arsenal?

Estos son los horarios confirmados para la final de la Champions League 2026 en distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

México: 11:00 a.m.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 2:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

¿En qué canal ver PSG vs Arsenal EN VIVO?

La transmisión oficial de la final entre PSG vs Arsenal será a través de diferentes señales según el país:

Perú y Sudamérica: ESPN

España: Movistar Liga de Campeones

México: TNT Sports

¿Dónde ver online PSG vs Arsenal?

Si deseas seguir la final de PSG vs Arsenal vía streaming, estas son las plataformas disponibles:

Sudamérica: Disney+ Premium

México: HBO Max

La final entre PSG vs Arsenal paralizará al mundo del fútbol con dos equipos que buscan escribir una nueva página dorada en la historia de la Champions League.