Una contundente crítica al arbitraje y al sistema VAR lanzó Radamel Falcao García tras la eliminación de Millonarios de la Liga BetPlay. La derrota 2-1 ante su clásico rival, Santa Fe, que dejó al equipo embajador fuera de la final del fútbol colombiano, desató la frustración del ‘Tigre’ en una rueda de prensa post-partido.

Visiblemente ofuscado, el atacante no se guardó nada al referirse a las decisiones arbitrales que, según él, perjudicaron constantemente a Millonarios a lo largo del campeonato. “Así que me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre, ante la duda, las decisiones fueron en contra nuestra. Cuando había que revisar, nunca revisaban”, empezó diciendo.

“Que se jo*** los del VAR, pero, en Manizales, nos robaron dos penales. Todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un car***, pero todo el torneo las decisiones fueron en contra de Millonarios”, enfatizó.

“Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Desde el torneo pasado fue un complot mediático en contra de Millonarios y todo fue una mentira”, lamentó Falcao, autor del único gol del Millo ante Santa Fe.

Por parte del ‘León’, los goles que sentenciaron el encuentro y aseguraron su pase a la final fueron anotados por Hugo Rodallega y Ewil Murillo.

Con esta victoria, Santa Fe se clasificó a la gran final del fútbol colombiano, donde se medirá ante Independiente Medellín.