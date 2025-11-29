Uno de los dos será el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores. Palmeiras y Flamengo decidirán este sábado en la final en Lima al sucesor de Botafogo como ganador del mayor torneo de clubes de Sudamérica.
MIRAR | “Económicamente tienen un nivel europeo”: Alina Moine, el elogio al Monumental y un análisis del trasfondo del dominio brasileño
Multitudes de aficionados de los finalistas llenan las calles de la capital de Perú.
Largas filas de hinchas, con camisetas del Verdao y el Mengao abarrotaron las calles de Lima en medio de cánticos que tronaban en los alrededores.
Las puertas del Estadio Monumental se abrieron para recibir a toda la hinchada que verá es espectáculo.
