Redacción EC
Uno de los dos será el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores. Palmeiras y Flamengo decidirán este sábado en la final en Lima al sucesor de Botafogo como ganador del mayor torneo de clubes de Sudamérica.

MIRAR | “Económicamente tienen un nivel europeo”: Alina Moine, el elogio al Monumental y un análisis del trasfondo del dominio brasileño

Multitudes de aficionados de los finalistas llenan las calles de la capital de Perú.

Largas filas de hinchas, con camisetas del Verdao y el Mengao abarrotaron las calles de Lima en medio de cánticos que tronaban en los alrededores.

Las puertas del Estadio Monumental se abrieron para recibir a toda la hinchada que verá es espectáculo.

