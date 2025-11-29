Uno de los dos será el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores. Palmeiras y Flamengo decidirán este sábado en la final en Lima al sucesor de Botafogo como ganador del mayor torneo de clubes de Sudamérica.

Multitudes de aficionados de los finalistas llenan las calles de la capital de Perú.

Largas filas de hinchas, con camisetas del Verdao y el Mengao abarrotaron las calles de Lima en medio de cánticos que tronaban en los alrededores.

Las puertas del Estadio Monumental se abrieron para recibir a toda la hinchada que verá es espectáculo.