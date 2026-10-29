Por Redacción EC

Las figuras del deporte del futuro llegarán a Dakar, Senegal, para los Juegos Olímpicos de la Juventud. La gran cita del deporte juvenil de alto rendimiento se llevará a cabo entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre. La señal deportiva DSPORTS 2, disponible en el 612 y 1612 HD de la grilla de programación de DIRECTV y en las plataformas de streaming DGO, Paramount+ y DAZN, transmitirá la competencia en exclusiva con programación diaria y coberturas especiales.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?