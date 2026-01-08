Atlético Madrid vs. Real Madrid EN DIRECTO
Previa
¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid hoy?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.
- España: 8:00 p.m.
El Real Madrid vs Atlético Madrid protagoniza una nueva edición del derbi español en la semifinal de la Supercopa de España 2026, un partido clave que paraliza a los hinchas del fútbol europeo y latinoamericano. El encuentro se disputará en Arabia Saudita, sede neutral del torneo, y definirá al primer finalista del campeonato. A continuación, te mostramos los horarios de la semi y dónde lo podrás ver ONLINE.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Atlético Madrid vs Real Madrid por la semifinal de la Supercopa de España.
