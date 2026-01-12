El mal gesto de Mbappé contra el Barcelona: ¿Qué hizo el francés en la Supercopa de España? | VIDEO

Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España y eso generó malestar entre algunos jugadores del cuadro blanco, como Kylian Mbappé. El francés llamó a sus compañeros a retirarse del campo antes de hacerle el pasillo de campeón al rival de siempre.

El hecho ocurrió luego del pitazo final y la entrega de medallas. Mientras los azulgranas cumplieron con el pasillo de honor para los subcampeones, los madridistas se retiraron del lugar y no le devolvieron la cortesía al campeón del certamen.

El Barça ha hecho el pasillo a los subcampeones, mientras que Mbappe se ha llevado a sus compañeros a vestuarios, sin hacer el pasillos.



"Cuando pierde da la mano". Gesto feísimo, de mal compañero, antideportivo.pic.twitter.com/g07hyqbU53 — a Partido Unico (@aPartidoUnico) January 11, 2026

En las imágenes se puede ver que fue Mbappé quien encabezó la decisión de no quedarse a saludar al Barcelona. El francés hizo gestos a sus compañeros para retirarse rápidamente hacia los vestuarios luego de recibir las medallas.

La actitud de Mbappé fue cuestionado por la prensa española y los hinchas del Barcelona, pues la calficaron como un gesto antideportivo y mala actitud de un futbolista profesional ante la derrota.

Pese a ello, Barcelona continuó celebrando su primer título del año, lo que servirá para encarar el resto de la temporada con mayor confianza.