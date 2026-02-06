Por Redacción EC

Barcelona y Atlético Madrid han quedado emparejados en las semifinales de la Copa del Rey 2025-26, tras el sorteo celebrado recientemente, que también determinó que el encuentro de vuelta se jugará en el Spotify Camp Nou. La eliminatoria entre colchoneros y blaugranas promete ser uno de los choques más atractivos de esta fase, destacando por la historia y rivalidad entre ambos clubes en el fútbol español.

Barcelona vs Atlético Madrid: fecha, hora y canal TV del partido por semifinal de Copa del Rey
Flick señala la gran deuda del Barcelona pese a avanzar en la Copa del Rey
La justicia española reabre la causa sobre el exceso de ruido por conciertos en el Santiago Bernabeú
¿Dónde ver repetición del partido FC Barcelona vs Albacete, por Copa del Rey?
