Barcelona vs Atlético Madrid: fecha, hora y canal TV del partido por semifinal de Copa del Rey

Barcelona y Atlético Madrid han quedado emparejados en las semifinales de la Copa del Rey 2025-26, tras el sorteo celebrado recientemente, que también determinó que el encuentro de vuelta se jugará en el Spotify Camp Nou. La eliminatoria entre colchoneros y blaugranas promete ser uno de los choques más atractivos de esta fase, destacando por la historia y rivalidad entre ambos clubes en el fútbol español.

Para llegar a esta instancia, ambos equipos tuvieron caminos distintos pero igual de competitivos. El Barcelona avanzó tras superar sus enfrentamientos anteriores en la Copa, confirmando su liderazgo y buen momento en el torneo, mientras que el Atlético aseguró su pase con una contundente victoria en cuartos de final y actuaciones destacadas de sus jugadores más experimentados.

Este duelo copero revive múltiples tensiones recientes entre los dos clubes, que a lo largo de la temporada también han medido fuerzas en LaLiga con resultados ajustados. Aunque el campeonato liguero sigue siendo una prioridad, la posibilidad de pelear por otro título importante impulsa a ambos entrenadores a plantear estrategias firmes para esta llave.

El formato de la Copa del Rey establece que la semifinal se dispute en ida y vuelta, comenzando con el primer choque en el estadio del Atlético y cerrándose en el Camp Nou, donde el Barcelona buscará aprovechar el apoyo de su afición para inclinar la serie a su favor. La vuelta se jugará entre el 3 y 5 de marzo, después de un inicio de eliminatoria previsto para los 10-12 de febrero.

Con el pase ya asegurado a esta fase, tanto Atlético de Madrid como Barcelona afrontan la semifinal como una oportunidad de alcanzar la final de la Copa del Rey, la cual se disputará más adelante en Sevilla. Para los culés, es una nueva chance de defender su posición entre los equipos más laureados del torneo; para los colchoneros, una mañana de revancha y ambición de romper la racha de años sin conquistar el certamen.