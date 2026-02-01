Enciende las alarmas: Jude Bellingham sale lesionado en el Real Madrid vs Rayo Vallecano | VIDEO

Jude Bellingham encendió las alarmas en el Real Madrid vs Rayo Vallecano. Antes de los 10′ de juego, el futbolista inglés fue cambiado tras sentir molestias en el muslo izquierdo y no poder continuar en el partido. La jugada fue rápida: Mastantuono envió un pase en profundidad para Bellingham, quien sintió un tirón en esa zona y detuvo su carrera. La preocupación del argentino fue evidente y la expresión del inglés generó alerta. De inmediato, el técnico Álvara Arbeloa hizo el cambio y en su lugar ingresó Brahim Díaz. El ‘5′ se someterá a exámenes médicos para determinar su situación y sería baja para los playoffs de la Champions League ante Benfica.
Contenido sugerido
Contenido GEC