Enciende las alarmas: Jude Bellingham sale lesionado en el Real Madrid vs Rayo Vallecano | VIDEO

Jude Bellingham encendió las alarmas en el Real Madrid vs Rayo Vallecano . Antes de los 10′ de juego, el futbolista inglés fue cambiado tras sentir molestias en el muslo izquierdo y no poder continuar en el partido. La jugada fue rápida: Mastantuono envió un pase en profundidad para Bellingham, quien sintió un tirón en esa zona y detuvo su carrera. La preocupación del argentino fue evidente y la expresión del inglés generó alerta. De inmediato, el técnico Álvara Arbeloa hizo el cambio y en su lugar ingresó Brahim Díaz. El ‘5′ se someterá a exámenes médicos para determinar su situación y sería baja para los playoffs de la Champions League ante Benfica.

