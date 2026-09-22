El Real Madrid pidió la salida de Javier Tebas de la presidencia de LaLiga y reclamó un dirigente capaz de gestionar la competición española con neutralidad, responsabilidad y eficacia institucional.

El club blanco considera que Tebas utiliza su posición para descalificarlo y atacarlo reiteradamente, cuestionando que quien representa a todos los equipos mantenga una actitud confrontacional hacia Madrid públicamente siempre.

“Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid”, señaló la institución en su comunicado oficial difundido públicamente.

Además, el Madrid cuestionó que Tebas emplee sus canales personales para desacreditarlo, en lugar de fortalecer la confianza y la imparcialidad necesarias dentro de las instituciones futbolísticas españolas actuales siempre.

Tebas respondió en X que “sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia” y rechazó cualquier supuesto trato arbitral diferenciado para los clubes.

El Madrid también criticó esa intervención, considerándola “especialmente grave e incomprensible”, y calificó de irresponsable que Tebas comentara públicamente su estrategia deportiva mientras cuestionaba sus argumentos arbitrales del club merengue.