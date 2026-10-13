David Alaba, Austria: Este versátil lateral izquierdo ha sido titular con Bayern Munich en los últimos seis años. (Foto: AFP)
David Alaba, Austria: Este versátil lateral izquierdo ha sido titular con Bayern Munich en los últimos seis años. (Foto: AFP)
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David Alaba volvió a las canchas tras tres meses de baja por lesión. El defensor austríaco sumó sus primeros minutos con el Udinese, que le abrió las puertas para continuar su carrera en el fútbol italiano después de su salida del Real Madrid. El futbolista ingresó en el segundo tiempo del encuentro ante el Torino y volvió a competir oficialmente luego de un prolongado periodo de recuperación.