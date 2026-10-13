David Alaba volvió a las canchas tras tres meses de baja por lesión. El defensor austríaco sumó sus primeros minutos con el Udinese, que le abrió las puertas para continuar su carrera en el fútbol italiano después de su salida del Real Madrid. El futbolista ingresó en el segundo tiempo del encuentro ante el Torino y volvió a competir oficialmente luego de un prolongado periodo de recuperación.

David Alaba, Austria: Este versátil lateral izquierdo ha sido titular con Bayern Munich en los últimos seis años. (Foto: AFP)

La confianza del Udinese fue clave para que Alaba eligiera este nuevo desafío. Pese a los problemas físicos que condicionaron sus últimas temporadas, el club italiano apostó por su experiencia y le ofreció la oportunidad de recuperar continuidad en la élite europea. El austríaco, que también brilló en el Bayern Múnich, encontró así un equipo dispuesto a respaldarlo en esta nueva etapa de su carrera.

A sus 34 años, Alaba afronta el reto de recuperar su mejor versión y demostrar que todavía puede ser determinante en el fútbol europeo. Su regreso representa el primer paso de un nuevo capítulo profesional, con el objetivo de dejar atrás las lesiones y volver a tener protagonismo dentro del campo.

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