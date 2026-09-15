Real Madrid venció 3-2 al Elche en un partido lleno de emociones. El equipo merengue tomó la ventaja inicial gracias a un autogol del portero Matías Dituro y un remate cruzado de Kylian Mbappé en la primera mitad. No obstante, el Elche reaccionó con orgullo tras el descanso y empató provisionalmente el marcador gracias a los goles de Abiel Osorio y Fer Niño. Cuando el empate parecía definitivo, el canterano Carlos Espí apareció en el minuto 91 para empujar una asistencia de Mbappé, asegurando una agónica y sufrida victoria para el conjunto blanco en el Estadio Martínez Valero.

Real Madrid venció 3-2 al Elche en un partido lleno de emociones. El equipo merengue tomó la ventaja inicial gracias a un autogol del portero Matías Dituro y un remate cruzado de Kylian Mbappé en la primera mitad. No obstante, el Elche reaccionó con orgullo tras el descanso y empató provisionalmente el marcador gracias a los goles de Abiel Osorio y Fer Niño. Cuando el empate parecía definitivo, el canterano Carlos Espí apareció en el minuto 91 para empujar una asistencia de Mbappé, asegurando una agónica y sufrida victoria para el conjunto blanco en el Estadio Martínez Valero.