Filipe Luis dejaría el Atlético de Madrid por un gigante del fútbol francés

El Atlético de Madrid de Diego Simeone, empezó la temporada 2018-19 de la mejor manera. Se consagró campeón de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid; sin embargo, Filipe Luis es de los pocos que no se siente a gusto en el plantel de la capital española.

Según la cadena SER de España, el lateral izquierdo maneja una oferta seria del PSG de Francia. El brasileño habría considerado marcharse del conjunto 'Colchonero' por distintos motivos, entre ellos, el ser suplente.

Filipe Luis esta disgustado por no haber integrado el once titular en las dos últimas finales que disputó el Atlético de Madrid. Por la definición por la Europa League y por la Supercopa de Europa, el ex Chelsea no fue parte del equipo titular.

Por su parte, el PSG se encuentra en la búsqueda de un lateral izquierdo con experiencia para cubrir la posición dejada por Yuri Berchiche, quien partió al Athletic de Bilbao.

Cabe precisar que Filipe Luis de uno de los fijos de Diego Simeone. El brasileño es parte de la época más gloriosa del Atlético de Madrid, pues estuvo desde la temporada 2010-2014 y 2015 hasta la actualidad.