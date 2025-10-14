La capital peruana es el epicentro del fútbol juvenil de la región con la realización de la adidas Cup Lima 2025, torneo internacional Sub-16 diseñado para identificar y proyectar el talento joven de la región. El campeonato, que se desarrolla del 13 al 17 de octubre, es una iniciativa que busca fomentar la competitividad y promover el desarrollo del fútbol de menores.

El torneo reúne a un total de ocho equipos , cuatro nacionales y cuatro clubes internacionales de prestigio. Los representantes peruanos son Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y la Selección Regional de la FPF. La cuota internacional está a cargo de Millonarios (Colombia), Cruz Azul (México), Rosario Central (Argentina) y Universidad de Chile (Chile).

La adidas Cup se distingue por su enfoque en la proyección profesional. Cada equipo jugará cinco partidos en un formato dinámico y exigente, permitiendo evaluar a los jóvenes talentos en condiciones similares a las del fútbol profesional. Para un análisis preciso, los futbolistas utilizarán tecnología GPS para medir su desempeño técnico, táctico y físico.

Los partidos de la adidas Cup Lima 2025 se pueden ver por Movistar Deportes y a través de la cuenta oficial de la Bicolor en YouTube.

Este evento promovido por adidas busca ser una plataforma de exposición internacional para impulsar la carrera de los jugadores hacia el profesionalismo.