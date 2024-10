Arturo Vidal es un jugador histórico en Chile, y por ello, sus palabras tienen un gran peso en el país sureño. En los últimos meses, sus críticas se han dirigido principalmente hacia Ricardo Gareca, algunas incluso cargadas de insultos hacia el actual seleccionador de la ‘Roja’. Ante esto, surge la pregunta: ¿Cuándo comenzó este cortocircuito?

El diario Emol indicó que el origen del conflicto se remontaría a la exclusión de Arturo Vidal de la primera convocatoria de Ricardo Gareca para los amistosos contra Francia y Albania en Europa. Aunque en ese momento aún hubo palabras de respeto hacia el técnico, la situación cambió drásticamente cuando Vidal no fue incluido en la Copa América.

Uno de los primeros dardos de Arturo Vidal hacia Ricardo Gareca ocurrió al referirse a su ausencia en la Copa América. Vidal comentó que el técnico argentino conocía muy bien su rendimiento, ya que lo había enfrentado durante años: “No puedo decir nada porque no lo conozco. Él sabe quién es Vidal, los peruanos saben cuántos goles les metí esos ocho años que estuvo él”.

A pesar de esas declaraciones, Vidal aún mantenía la esperanza de ser convocado y darle una oportunidad al ‘Tigre’, a quien no dudó a halagarlo. “Cuando me llame, si Dios quiere, voy a conocer su forma de trabajar, pero hablar de alguien con quien no he trabajado nunca es difícil. Sin embargo, se ve que es un gran entrenador, por algo le ha ido tan bien en los equipos que ha estado”, comentaba el volante.

Para la fecha doble de Setiembre de las Eliminatorias 2026, Vidal ya no tuvo filtros. Excluido una vez más de la lista de Gareca, no dudó en enfrentarlo abiertamente vía sus redes sociales, llegando incluso a faltar el respeto durante el partido contra Argentina con frases como: “¡Tienes que hacer cambios! Tienen que calmarse en la cancha. (Gareca) Tiene que dejar de inventar. El fútbol es muy sencillo” y “este hueón (Gareca) no ve la Libertadores, solo el campeonato argentino. Está quemando a los jóvenes”.

La gota que derramó el vaso fue la derrota contra Bolivia en Santiago, un resultado que profundizó aún más la crisis de la selección chilena. Una vez más, el ‘Rey Arturo’ arremetió contra Gareca en redes sociales, dejando claro su desacuerdo con el cambio de técnico. “Gareca se metió en un camino muy difícil. Yo nunca habría cambiado a Berizzo”, expresó Vidal, reafirmando su postura crítica hacia el entrenador argentino.

Últimas criticas de Vidal a Gareca

Arturo Vidal criticó públicamente a Ricardo Gareca por no convocarlo, junto a otros jugadores de la “Generación Dorada” de Chile, para los próximos partidos contra Brasil y Colombia. Vidal lamentó que tanto él como futbolistas como Mauricio Isla y Charles Aránguiz quedaran fuera de la lista, a pesar de su experiencia y éxitos pasados con la selección chilena.

En una rueda de prensa, el exjugador de equipos como Barcelona y Bayern Munich expresó: “Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la Selección; la Selección nos necesita”. Vidal insistió en que la selección necesita jugadores experimentados para enfrentar a rivales como Brasil y cuestionó la decisión de no incluir a Mauricio Isla, destacando que su compañero en Colo Colo fue el último capitán del equipo.

Además, Vidal afirmó que no veía un rumbo claro en la selección bajo Gareca, señalando que es crucial saber cuándo proyectar nuevos jugadores sin comprometer el futuro de las clasificatorias, y agregó: “¿Hay alguno mejor que yo en mi posición, que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil?... No hay”.

