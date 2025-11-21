Atlético Mineiro vs Lanús EN VIVO | Previa de la final de la Copa Sudamericana en Asunción, Paraguay
Este partido también podrá verse vía streaming en la señal de Disney+. Las incidencias online del choque podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
El compromiso tendrá como escenario el estadio Defensores del Chaco, ubicado en barrio de Sajonia, en la ciudad de Asunción, Paraguay. Este mítico recinto paraguayo tiene una capacidad para 42.354 espectadores y fue inaugurado en el año 1917.
Atlético Mineiro (Brasil) y Lanús (Argentina) se enfrentan este sábado 22 de noviembre en la final de la Copa Sudamericana 2025 . El partido se jugará a partir de las 3 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO por el canal ESPN.
El árbitro del encuentro será el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.