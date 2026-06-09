Resumen

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Este 11 de junio arranca el Mundial 2026 y la expectativa es máxima. Las últimas entradas aún están disponibles; descubre cómo conseguirlas. (Foto: Andina)
Este 11 de junio arranca el Mundial 2026 y la expectativa es máxima. Las últimas entradas aún están disponibles; descubre cómo conseguirlas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La mayor fiesta del fútbol, el Mundial 2026, se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá entre este jueves 11 de junio y 19 de julio; y los aficionados aún pueden conseguir entradas para los duelos.

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