La mayor fiesta del fútbol, el Mundial 2026, se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá entre este jueves 11 de junio y 19 de julio; y los aficionados aún pueden conseguir entradas para los duelos.

Con casi siete millones de entradas puestas a la venta para asistir a la competición, la FIFA espera batir el récord histórico de 3,5 millones de entradas vendidas para un Mundial, que se dio en 1994, precisamente en la anterior cita que acogió Estados Unidos.

A dos semanas de la inauguración, la FIFA puso a la venta un nuevo contingente de boletos para los 104 partidos del Mundial de Norteamérica 2026.

¿Cómo comprar entradas del Mundial 2026?

Podrás acceder a la venta de entradas a través de dos plataformas oficiales: FIFA y StubHub. Los partidos con más demanda ya no cuentan con entradas disponibles, pero aún hay oportunidad de conseguir boletos en otros duelos.