Copa Libertadores 2025: El Fan Zone de la ‘Gloria Eterna’ abre sus puertas en Lima.

Del miércoles 26 al viernes 28 de noviembre, los fanáticos del fútbol podrán acceder al Fan Zone, ubicado en Convexia Expo Center de Lima, en el marco de la final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025.

La CONMEBOL Libertadores trae su Fan Zone a Lima: una experiencia que reúne historia, juego y pasión en la previa de la gran final de la ‘Gloria Eterna’ entre Palmeiras y Flamengo.

Los fanáticos podrán disfrutar del Trophy Stand para tomarse la foto soñada junto al mítico trofeo. La experiencia está diseñada para toda la familia: espacios exclusivos para niños, un mini estadio con desafíos y juegos, y un food park con opciones gastronómicas para todos los gustos futboleros.

El Fan Zone se encuentra ubicado en Convexia Expo Center y recibirá a los hinchas del 26 al 28 de noviembre desde las 16:00h hasta las 22:00h. El ingreso es gratuito y solo se requiere una inscripción próximamente disponible a través de https://www.joinnus.com

