El Balón de Oro de Cristiano Ronaldo en 2008 supera a los de Messi en una votación de aficionados. Foto: X/@SC_ESPN
El Balón de Oro de Cristiano Ronaldo en 2008 supera a los de Messi en una votación de aficionados. Foto: X/@SC_ESPN
Por Redacción EC

El Balón de Oro que Cristiano Ronaldo conquistó en 2008, cuando vestía la camiseta del Manchester United, fue elegido como el mejor de la historia en una clasificación basada en las preferencias de los hinchas. El reconocimiento colocó al delantero portugués por delante de Lionel Messi, cuyo galardón de 2012 ocupó el segundo lugar, y de otro premio obtenido por CR7 en 2017, cuando jugaba en el Real Madrid.

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