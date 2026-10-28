El Balón de Oro que Cristiano Ronaldo conquistó en 2008, cuando vestía la camiseta del Manchester United, fue elegido como el mejor de la historia en una clasificación basada en las preferencias de los hinchas. El reconocimiento colocó al delantero portugués por delante de Lionel Messi, cuyo galardón de 2012 ocupó el segundo lugar, y de otro premio obtenido por CR7 en 2017, cuando jugaba en el Real Madrid.

La clasificación volvió a poner en primer plano la rivalidad deportiva entre dos de los futbolistas más destacados de las últimas décadas.

La distinción de 2008 representó el primer Balón de Oro de Cristiano Ronaldo, quien se consagró tras destacar con el Manchester United. Aquel año, el atacante portugués se consolidó como una de las grandes figuras del fútbol mundial y comenzó una colección de premios individuales que ampliaría en las temporadas siguientes.

El delantero volvió a ganar el galardón en 2013, 2014, 2016 y 2017, hasta completar cinco Balones de Oro. El reconocimiento de 2008 ocupa un lugar especial en su trayectoria porque fue el primero de una serie que lo mantuvo durante años en la élite del fútbol internacional.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dominan la clasificación

Aunque el Balón de Oro de Cristiano Ronaldo de 2008 encabezó las preferencias de los aficionados, Lionel Messi también tuvo una presencia destacada en el listado. El argentino, que obtuvo el premio en 2012, se ubicó por detrás del portugués en esta clasificación.

🚨✨ OFFICIAL: Ballon d’Or announce Cristiano Ronaldo 2008 has been voted as the BEST BALLON D’OR OF ALL TIME. 🌕 https://t.co/gr3nYytkiu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2026

Messi es el futbolista que más veces ha ganado el Balón de Oro, con ocho distinciones, obtenidas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Por su parte, Cristiano Ronaldo obtuvo cinco galardones, en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. La presencia de ambos en los primeros puestos refleja el protagonismo que tuvieron durante una época marcada por sus récords, títulos y actuaciones individuales.

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