Enner Valencia ya se encuentra en Buenos Aires y este sábado 8 de agosto se sometió a la revisión médica de rigor para convertirse oficialmente en nuevo refuerzo de Boca Juniors. El atacante arribó en horas de la madrugada y se trasladó de inmediato al Centro Médico Genea, donde se realizaron los chequeos previos a la firma de su contrato.

Enner Valencia llegó a realizarse la revisión médica



El ecuatoriano ya está en Argentina y espera por los estudios para firmar con Boca



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Valencia, de 36 años, llega en condición de jugador libre tras finalizar su vínculo con Pachuca de México en junio pasado. De no presentarse inconvenientes en los exámenes médicos, el experimentado goleador firmará un contrato por 18 meses, que lo vinculará con el club argentino hasta diciembre de 2027.

Uno de los puntos que sigue de cerca el cuerpo médico de Boca es el historial físico del futbolista. En sus últimas temporadas, el ecuatoriano ha tenido algunos problemas musculares, especialmente en el muslo, además de molestias articulares que han condicionado su continuidad. Por ello, los resultados de esta revisión serán determinantes para cerrar la operación.

En cuanto a su ritmo de competencia, Valencia no disputa un partido oficial desde el pasado 30 de junio, cuando jugó con la selección de Ecuador en el Mundial. Desde entonces, el delantero ha venido entrenando de manera individual para mantenerse en forma y llegar en las mejores condiciones a su nuevo desafío en el fútbol argentino.