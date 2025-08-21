El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha pronunciado de manera enérgica sobre los lamentables hechos de violencia que llevaron a la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. A través de un comunicado oficial, el máximo dirigente del fútbol mundial condenó los incidentes y exigió sanciones severas para los responsables.

Infantino no dudó en calificar la situación como “impactante violencia” y recalcó que este tipo de actos no tienen cabida en el deporte.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires. La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”,

El comunicado también extiende un mensaje de solidaridad hacia las víctimas y pide a las autoridades competentes que tomen medidas drásticas.

“Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, concluyó Infantino, dejando claro que el organismo rector del fútbol mundial no tolerará que este tipo de incidentes queden impunes.