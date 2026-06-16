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Francia vs Senegal EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido por el Mundial 2026
- Posible alineación de Senegal
Mendy; Koulibaly, Niakhaté, Diallo; Sabaly, Pepe Matar Sarr, Idrissa Gueye, Jakobs; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson y Mané.
- Posible alineación de Francia
Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué y Mbappé.
Senegal, por su parte, afronta el campeonato con la ambición de consolidarse como una de las grandes potencias del fútbol africano. Los Leones de la Teranga han apostado por la veteranía de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly o Ismaila Sarr, que acompañarán a jóvenes como Nicolas Jackson, Pape Gueye o Ibrahim Mbaye, que militan ya en las principales ligas europeas.
Francia llega al partido como candidato para ganar el Mundial con un equipo repleto de figuras como Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembele (PSG, vigente Balón de Oro) y Michael Olise (Bayern Múnich). Los galos, dirigidos por Didier Deschamps, desean levantar la tercera copa del mundo de su historia en territorio estadounidense.
Esta será la segunda vez que Les Bleus y los Leones de la Teranga se miden en una copa del mundo. El único antecedente se remonta al Mundial de Corea - Japón 2002, donde los africanos dieron la sorpresa y vencieron 1-0 a los galos, que llegaron a ese torneo como campeones vigentes y quedaron eliminados en fase de grupos.
El partido comenzará a las 2 p.m. (hora peruana) y se jugará en el estadio MetLife Stadium, de Nueva Jersey. El árbitro del compromiso será el iraní Alireza Faghani.
El Grupo I del Mundial 2026 rompe fuegos este martes con un partido que promete ser intenso de principio a fin. Francia, la actual subcampeona del mundo y una de las máximas favoritas para coronarse en el presente torneo, enfrenta a la siempre complicada Senegal. Sigue las incidencias del cotejo en esta nota de El Comercio.
El Grupo I del Mundial 2026 rompe fuegos este martes con un partido que promete ser intenso de principio a fin. Francia, la actual subcampeona del mundo y una de las máximas favoritas para coronarse en el presente torneo, enfrenta a la siempre complicada Senegal. Sigue las incidencias del cotejo en esta nota de El Comercio.