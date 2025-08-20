Independiente y U. de Chile se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. (Captura)
Rogger Fernández
Rogger Fernández

Goles de Independiente vs U. de Chile por octavos de final de la Copa Sudamericana | VIDEO
De ida y vuelta, el partido Independiente vs. U. de Chile es uno de los más atractivos de la ronda de octavos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro chileno pisó el estadio Libertadores de América con una ventaja de 1-0, pero la llave sigue abierta.

A los 11′, Lucas Assadi abrió el marcador para la visita tras finalizar un gran contragolpe desde la derecha. El balón le llegó al segundo palo y solo tuvo que empujarlo para colocar el primero del partido.

La diferencia de dos goles en el global obligó a Independiente a adelantar sus líneas y presionar, buscando el empate. Este llegó a los 27′, cuando un mal rechazo de la defensa chilena le permitió rematar directo al arco y poner el 1-1.

Gol de Lucas Assadi

Gol de Santiago Montiel

