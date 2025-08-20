Un hecho insólito ocurrió en el Estadio Libertadores de América. Mientras se jugaba el segundo tiempo del Independiente vs. U. de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, actos violentos ocurrieron en las tribunas del recinto deportivo.

Se jugaba el minuto 3′ del complemento y el duelo iba 1-1, cuando el partido se paralizó por incidentes entre las barras de U. de Chile e Independiente. De acuerdo a las imágenes de ESPN, se puede apreciar el lanzamiento de proyectiles, palos y objetos entre ambas hinchadas.

Al notar lo ocurrido, el juez principal detuvo las acciones y por los altoparlantes del estadio hicieron un llamado a la calma. Sin embargo, todo empeoró y algunos hinchas resultados heridos producto de los enfrentamientos.

Incluso, algunos aficionados de Independiente ingresaron al campo para ser atendidos; mientras que los hinchas de la U. de Chile eran retirados del estadio a fin de evitar mayores problemas.

Además, los jugadores de ambos equipos ingresaron a los vestuarios para resguardar su seguridad. La policía local tomó medidas respectivas y trató de resolver los incidentes en la tribuna. Algunos hinchas se quedaron a la espera de la reanudación del juego.

Después de una hora de acciones detenidas, se comunicó oficialmente la suspensión del partido.

