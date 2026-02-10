Lesión de Guillermo Viscarra pone en alerta a Bolivia

La lesión de Guillermo Viscarra, guardameta de la selección de Bolivia y arquero titular de Alianza Lima, encendió las alarmas en el plantel nacional luego de que se confirmara un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho que sufrió en el encuentro ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

Viscarra, una pieza clave en el arco tanto para su club como para La Verde, quedó fuera de las canchas por unas semanas tras el diagnóstico inicial, lo que generó preocupación por su posible ausencia en el crucial repechaje mundialista de marzo.

Sin embargo, el seleccionador boliviano Óscar Villegas restó dramatismo a la situación y aseguró que, a pesar de la molestia, están confiados en que el portero podrá recuperarse a tiempo para los duelos clave de cara al Mundial 2026. “Tenemos un reporte médico inicial y esperamos que, con la resonancia que se le practicará, tengamos un panorama completo, pero estamos confiados en que va a llegar bien”, declaró Villegas en una entrevista con Red Uno.

El entrenador también destacó la importancia de Viscarra dentro del equipo y subrayó que su presencia, junto a la de Carlos Lampe, es determinante para los planes de Bolivia en esta fase decisiva.

“Billy y Carlos son infaltables… han demostrado que deben estar en la nómina final y los necesitamos a ambos”, agregó Villegas sobre los arqueros que lideran la portería de la selección.

La selección boliviana buscará en marzo un lugar en la Copa Mundial de Fútbol 2026, enfrentando primero a Surinam y, en caso de avanzar, a otro rival en la repesca definitiva.