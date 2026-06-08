Guillermo Viscarra vuelve a estar en el centro de los rumores de mercado. En las últimas horas, desde Bolivia informaron que el arquero de Alianza Lima tendría opciones de continuar su carrera en Europa, específicamente en el Amedspor, club recién ascendido a la Superliga de Turquía. La noticia rápidamente generó repercusión entre los hinchas blanquiazules, sobre todo porque el portero perdió protagonismo en el equipo durante la presente temporada.

La información fue difundida por el periodista boliviano Kikas Scouting, quien aseguró que el club turco ya habría avanzado por el guardameta. Además, recordó que anteriormente también existieron intereses de Millonarios y Platense por el arquero de la selección boliviana.

Ante las versiones que llegaron desde Turquía, el representante del futbolista, Daniel González, evitó confirmar negociaciones. “Billy tiene contrato hasta diciembre. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Como cualquier jugador”, contó en conversación con Depor.

Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)

La temporada de Viscarra en Alianza Lima estuvo marcada por una lesión que frenó su continuidad cuando parecía consolidarse como titular. El arquero sufrió un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho durante el partido ante 2 de Mayo y quedó fuera varias semanas.

Mientras avanzaba en su recuperación, Alejandro Duarte aprovechó la oportunidad y terminó afianzándose en el arco íntimo. Ese escenario cambió el panorama del boliviano, cuyo futuro en Matute ahora aparece rodeado de incertidumbre.

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