Resumen

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¿Se va de Alianza Lima? Representante de Guillermo Viscarra aclara rumores sobre su posible salida. (Foto: Getty Images)
¿Se va de Alianza Lima? Representante de Guillermo Viscarra aclara rumores sobre su posible salida. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Guillermo Viscarra vuelve a estar en el centro de los rumores de mercado. En las últimas horas, desde Bolivia informaron que el arquero de Alianza Lima tendría opciones de continuar su carrera en Europa, específicamente en el Amedspor, club recién ascendido a la Superliga de Turquía. La noticia rápidamente generó repercusión entre los hinchas blanquiazules, sobre todo porque el portero perdió protagonismo en el equipo durante la presente temporada.

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