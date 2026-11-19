Este viernes 20 de noviembre se llevará a cabo el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Nations League en la ciudad de Nyon, Suiza. Ocho selecciones clasificadas conocerán a sus futuros rivales rumbo a una nueva final europea.

Los ganadores de grupo serán cabezas de serie y enfrentarán a los segundos. Cada llave tendrá partidos de ida y vuelta, con la revancha en casa para los primeros.

Los encuentros de cuartos de final se disputarán en marzo de 2027. Los ganadores avanzarán a las semifinales, programadas del 9 al 13 de junio del mismo año.

Clasificados a cuartos de final

Francia

Bélgica

Alemania

Países Bajos

Inglaterra

España

Portugal

Noruega

¿A qué hora inicia el sorteo de la UEFA Nations League?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 a.m.

5:00 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 a.m.

6:00 a.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 a.m.

7:00 a.m. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 8:00 a.m.

8:00 a.m. España: 12:00 p.m.

¿En qué canales ver el sorteo de la UEFA Nations League?

El sorteo de los cuartos de final de la UEFA Nations League se podrá ver en Perú y Sudamérica a través de Disney Plus. Asimismo, en España lo transmitirán DAZN, TDP, RTVE Play. Por último, Fox Sports, fuboTV, ViX y FOX One lo pasarán en Estados Unidos.