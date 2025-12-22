“Soy competitivo, vengo a aportar con goles”: Luis Ramos y su máximo deseo con Alianza Lima | VIDEO

Luis Ramos ya luce la camiseta Alianza Lima. Mediante sus redes sociales, el cuadro blanquiazul publicó un video con las primeras declaraciones de su flamante delantero, quien está emocionado por debutar con su nuevo equipo.

"La verdad que elegimos por llegar a Alianza Lima que para nosotros hemos tomado la mejor decisión”, sostuvo Ramos en un primer momento, dejando claro que peleará por ser titular.

El exatacante de América de Cali aseguró que trabajará duro para marcar la diferencia en el equipo. “Me caracterizo por ser una persona muy competitiva, que la verdad vengo a aportar con goles, que me referencia a mí como delantero”, apuntó.

Asimismo, Ramos recordó cómo fue enfrentar a Alianza Lima en Matute; no obstante, se mostró feliz por defender los colores del cuadro blanquiazul. “Hoy en día tenerlos a favor va a sacar mi mejor versión y esperemos que sea así”, dijo.

Como se sabe, el delantero de 26 años competirá por ser el ‘9′ de Alianza Lima este año. Paolo Guerrero y un delantero extranjero serán sus contendientes en esa posición